Майли Сайрус впервые прокомментировала нападение фаната
Американская певица заявила о праве на свободу
С известной американской певицей Майли Сайрус недавно случился неприятный инцидент – на нее после концерта в Барселоне напал сумасшедший поклонник. Голливудская звезда долго никак не комментировала случившееся, но тут Майли впервые решила заговорить об этом.
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На своей странице в Twitter Майли Сайрус опубликовала видео нападения и написала, что никто не должен нарушать ее свободу. Также актриса отметила, что, невзирая на ее провокационный сценичный образ, люди не должны провоцироваться на подобные поступки.
"Она может носить, что хочет. Она может быть девственницей. Она может спать с пятью разными людьми. Она может быть со своим мужем. Она может быть со своей девушкой. Она может быть голой. Ее нельзя хватать без согласия. Не нарушайте мою свободу", – заявила Майли Сайрус.
Напомним, что ранее Майли Сайрус сменила имидж и стала похожей на себя 10 лет назад. До этого Майли Сайрус "превратилась" в мужчину ради участия в эпатажном драг-шоу. Певица приклеила бороду и надела парик.
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