Майли Сайрус впервые прокомментировала нападение фаната

Американская певица заявила о праве на свободу

Майли Сайрус Фото: twitter.com/MileyCyrus

С известной американской певицей Майли Сайрус недавно случился неприятный инцидент – на нее после концерта в Барселоне напал сумасшедший поклонник. Голливудская звезда долго никак не комментировала случившееся, но тут Майли впервые решила заговорить об этом.

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На своей странице в Twitter Майли Сайрус опубликовала видео нападения и написала, что никто не должен нарушать ее свободу. Также актриса отметила, что, невзирая на ее провокационный сценичный образ, люди не должны провоцироваться на подобные поступки.

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"Она может носить, что хочет. Она может быть девственницей. Она может спать с пятью разными людьми. Она может быть со своим мужем. Она может быть со своей девушкой. Она может быть голой. Ее нельзя хватать без согласия. Не нарушайте мою свободу", – заявила Майли Сайрус.

Напомним, что ранее Майли Сайрус сменила имидж и стала похожей на себя 10 лет назад. До этого Майли Сайрус "превратилась" в мужчину ради участия в эпатажном драг-шоу. Певица приклеила бороду и надела парик.

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