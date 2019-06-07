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Майли Сайрус впервые прокомментировала нападение фаната

Американская певица заявила о праве на свободу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Фото: twitter.com/MileyCyrus

С известной американской певицей Майли Сайрус недавно случился неприятный инцидент – на нее после концерта в Барселоне напал сумасшедший поклонник. Голливудская звезда долго никак не комментировала случившееся, но тут Майли впервые решила заговорить об этом. 

Смотрите видео об откровенных и шокирующих признаниях звезд:

На своей странице в Twitter Майли Сайрус опубликовала видео нападения и написала, что никто не должен нарушать ее свободу. Также актриса отметила, что, невзирая на ее провокационный сценичный образ, люди не должны провоцироваться на подобные поступки. 

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"Она может носить, что хочет. Она может быть девственницей. Она может спать с пятью разными людьми. Она может быть со своим мужем. Она может быть со своей девушкой. Она может быть голой. Ее нельзя хватать без согласия. Не нарушайте мою свободу", – заявила Майли Сайрус.

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