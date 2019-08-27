Майли Сайрус впервые вышла в свет вместе с новой возлюбленной: фото

Певица появилась на публичном мероприятии с новой девушкой

Майли Сайрус Фото: Getty Images

После того, как супруг американской певицы Майли Сайрус Лиам Хемсвор официально подал на развод, артистка впервые появилась на публике со своей новой возлюбленной – 30-летней Кэйтлин Картер.

Смотрите видео о необычных причинах разводов:

На афтепати MTV Video Music Awards 2019 Майли Сайрус пришла за руку с девушкой, которую уже успела познакомить со своей матерью. Кэйтлин и Майли приковали внимание прессы, крепко держась за руки. Журналисты такой совместный аутфит приняли как официальное подтверждение информации об их романе.

26 Авг 2019 в 11:38 PDT INSTAGRAM (@justjared)

Отметим, что 26-летняя певица не скрывала своих бисексуальных наклонностей, но комментировать возможные отношения с блогером Кэйтлин Картер не спешила.

Напомним, ранее певица Майли Сайрус выпустила эмоциональную песню, посвященную расставанию с любимым. Отметим, что после того, как певицу запечатлели папарацци за поцелуями с новой возлюбленной, 30-летней моделью Кейтлин Картер, Майли Сайрус решила познакомить ее со своей мамой - Тиш Сайрус.

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