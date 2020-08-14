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"Мед для ушей": alyona alyona перепела песню Рианны и поразила фанатов

Сегодня, 15:04

Артистка записала кавер на знаменитый хит

Популярная хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona, которая примет участие в шоу "Танці з зірками", перепела популярный хит американской певицы Рианна. Артистка блестяще исполнила песню Love on the brain, покорив поклонников своим вокалом.

alyona alyona перепела хит Рианны
alyona alyona перепела хит Рианны
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

В своем Instagram-аккаунте певица alyona alyona опубликовала видео, в котором сидит в повседневном наряде и поет лирическую песню популярной певицы. В свое время alyona alyona стала сенсацией украинского рэпа, поэтому поклонники не ожидали услышать, как рэперша исполняет песню, совершенно противоположную ее имиджу.

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Поклонники окружили артистку восторженными комплиментами, отмечая, что хотят услышать еще больше подобных песен в ее исполнении.

Напомним, что alyona alyona скинула 10 килограммов и показала фото после месяца тренировок.

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Рианна вокал alyona alyona
Источник: facebook.com/alyona.alyona.official
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