"Мед для ушей": alyona alyona перепела песню Рианны и поразила фанатов

Артистка записала кавер на знаменитый хит

Популярная хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona, которая примет участие в шоу "Танці з зірками", перепела популярный хит американской певицы Рианна. Артистка блестяще исполнила песню Love on the brain, покорив поклонников своим вокалом.

alyona alyona перепела хит Рианны Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

В своем Instagram-аккаунте певица alyona alyona опубликовала видео, в котором сидит в повседневном наряде и поет лирическую песню популярной певицы. В свое время alyona alyona стала сенсацией украинского рэпа, поэтому поклонники не ожидали услышать, как рэперша исполняет песню, совершенно противоположную ее имиджу.

Поклонники окружили артистку восторженными комплиментами, отмечая, что хотят услышать еще больше подобных песен в ее исполнении.

Напомним, что alyona alyona скинула 10 килограммов и показала фото после месяца тренировок.

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