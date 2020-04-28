Меган Фокс и Брайан Ости Грин подают на развод после 10 лет брака – СМИ

Звезда сериала "Беверли Хиллз" был замечен без обручального кольца

Еще одна крепкая пара Голливуда намеревается развестись. Одна из самых сексуальных женщин мира Меган Фокс и актер Брайан Ости Грин разводятся после 10 лет совместной жизни. Трещина в их браке появилась давно, а первые слухи о разрыве отношений появились еще в начале апреля этого года. Западные СМИ даже утверждали, что супруги живут отдельно друг от друга. 46-летний Брайан – в Малибу, а 33-летняя Меган – в Лос-Анджелесе.

Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин Фото: Getty Images

На этот раз таблоид EOnline опубликовал информацию о том, что актера заметили без обручального кольца в одном из магазинов. Но пока Меган Фокс и Брайан Остин не комментируют слухов о разводе. Звезды якобы поддерживают дружеские отношения для воспитания трех сыновей.

Смотрите видео о том, как знаменитости относятся к обручальным кольцам:

Напомним, что звезды поженилась в 2010 году и родили троих детей. В 2015 году Меган и Брайан уже объявляли об предстоящем разводе, но тогда Меган в третий раз от него забеременела и уже в 2016 году они заявили, что наладили отношения.

Напомним, что ранее Меган Фокс снялась в сексуальной рекламе нижнего белья.

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