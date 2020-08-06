Меган Фокс призналась в любви новому парню: ее бывший муж отреагировал на это

Поклонники экс-супруга актрисы одобрили реакцию

Известная голливудская актриса Меган Фокс, которая не так давно рассталась с мужем после 10 летнего брака, нашла новую любовь. Ее избранником оказался рэпер Колсон Бейкер, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly. На днях звезда публично призналась ему в любви, а ее бывший муж Брайан Остин Грин иронично отреагировал на это.

На своей странице в Instagram Меган опубликовала фото с Колсоном, на котором они вместе позируют перед зеркалом.

"Очень красивый мальчик…мое сердце принадлежит тебе", – подписала снимок Фокс.

Скриншот: instagram.com/meganfox

Реакция ее бывшего мужа не заставила себя ждать. На своей странице в Instagram Брайан опубликовал фото своих детей: старшего сына от первого брака Кассиуса, а также снимки троих сыновей от Меган – 7-летнего Ноа, 6-летнего Боди и 3-летнего Джорни. Примечательно, что кадры актер подписал так же, как и Меган, что явно стало отсылкой к ее посту.

"Невероятно красивые мальчики…мое сердце принадлежит вам", – написал Грин.

Скриншот: instagram.com/brianaustingreen

"О, да, хороший подкол", "Ты беспощаден, люблю тебя", "Да, намного лучше, чем ее пост", "А ты хорош", – написали поклонники Брайна в комментариях к его публикации.

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Напомним, новый парень Меган Фокс впервые показал их совместное фото. Мы также сообщали, что Брайан Остин Грин признался, как узнал об измене Меган Фокс.

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