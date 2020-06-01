Меган Фокс уже подавала на развод, когда Остин Грин был прикован к кровати

Тогда брак актеров спасло рождение третьего ребенка

Известная актриса и модель Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет. Масла в огонь подлил тот факт, что звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера). Но оказалось, что это не первая попытка Меган развестись со звездным супругом.

Впервые Фокс подала на развод, когда актер был почти парализован. Это произошло в 2015 году. Как сообщает издание Daily Mail, тогда Брайан страдал тяжелым заболеванием головного мозга с симптомами, которые напоминали инсульт. Он был прикован к кровати и почти не мог двигаться.

Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин Фото: Getty Images

Несмотря на тяжелое состояние супруга, Меган после съемок в сиквеле "Черепашек-ниндзя" вернулась домой и подала документы на развод. Но официально пара так и не рассталась официально, им удалось сохранить брак, родив третьего ребенка.

О громких звездных разводах смотрите в сюжете:

Напомним, что Брайан Остин Грин официально подтвердил развод с Меган Фокс и признался, что у него все еще остались к ней чувства.

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