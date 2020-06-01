Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Фокс уже подавала на развод, когда Остин Грин был прикован к кровати

Сегодня, 15:04

Тогда брак актеров спасло рождение третьего ребенка

Известная актриса и модель Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет. Масла в огонь подлил тот факт, что звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера). Но оказалось, что это не первая попытка Меган развестись со звездным супругом.

Впервые Фокс подала на развод, когда актер был почти парализован. Это произошло в 2015 году. Как сообщает издание Daily Mail, тогда Брайан страдал тяжелым заболеванием головного мозга с симптомами, которые напоминали инсульт. Он был прикован к кровати и почти не мог двигаться.

Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Фото: Getty Images

Несмотря на тяжелое состояние супруга, Меган после съемок в сиквеле "Черепашек-ниндзя" вернулась домой и подала документы на развод. Но официально пара так и не рассталась официально, им удалось сохранить брак, родив третьего ребенка.

О громких звездных разводах смотрите в сюжете:

Напомним, что Брайан Остин Грин официально подтвердил развод с Меган Фокс и признался, что у него все еще остались к ней чувства.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Я всегда буду ее любить": Брайан Остин Грин официально подтвердил развод с Меган Фокс Меган Фокс приписывают роман с известным рэпером Меган Фокс и Брайан Остин Грин подают на развод после 10 лет брака - СМИ
развод шоу-бизнес актеры Меган Фокс Брайан Остин Грин
Реклама

Новости партнеров

Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Королева раскрыла неожиданные детали о разводе с Николаевым
Королева раскрыла неожиданные детали о разводе с Николаевым
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Стиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

Сегодня, 12:13Стиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

Сегодня, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Сегодня, 11:15Food

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 10:37Шоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

Сегодня, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

Вчера, 12:20Travel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Вчера, 09:24Шоу-бизнес

Беременная Alyosha рассекретила пол будущего ребенка

Вчера, 09:23Техно

Новая космическая эра: интересные факты о полете SpaceX Crew Dragon

Вчера, 05:55Психология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

30 маяEvents

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 маяТехно

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

30 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям и Рыбам нужно больше времени уделить своим возлюбленным

29 маяPR

Самостоятельный дизайн блога за несколько минут

Новости партнеров

Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Почему нельзя пить кефир на ночь: эксперты предупредили о рисках
Почему нельзя пить кефир на ночь: эксперты предупредили о рисках
Тодоренко с сыном на руках срочно обратилась к поклонникам
Тодоренко с сыном на руках срочно обратилась к поклонникам
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
"Беременная" Ани Лорак поделилась пикантным снимком
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять