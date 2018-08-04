Меган Маркл – 37: история жизни, съемки в белье, личный сайт и конфликт в семье

Все подробности биографии супруги принца Гарри

Меган Маркл. Фото: Getty

Сегодня, 4 августа, Меган Маркл, она же – герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри отмечает свой 37-й день рождения.

Она, безусловно, стала одной их самых популярных и обсуждаемых персон десятилетия, пройдя путь от актрисы – до жены британского принца. В ее день рождения предлагаем познакомиться с биографией Маркл поближе – узнать больше подробностей о ее семье, карьере и личной жизни.

Детство и юность

Меган Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, ее отец — Томас Маркл, белый с голландскими и ирландскими корнями, мать — Дория Рэдлан, афроамериканка. Отец был режиссером по свету, а мать работала социальным работником и преподавателем йоги.

Меган Маркл Фото: instagram.com/susseximages

Интересный факт: когда Меган было 11 лет, она написала письмо Хилари Клинтон, которая на тот момент была первой леди США. В своем послании будущая актриса пожаловалась на рекламу мыла, которую в то время показывали по телевизору. Производители демонстрировали стереотипное представление о женщинах как о служанках и кухарках, которые все свое время должны проводить за мытьем посуды. Интересно, что после того, как Клинтон получила письмо, в СМИ разгорелся серьезный скандал и рекламный ролик сняли с эфира.

11-летняя Меган Маркл Фото: скриншот видео

В детстве Меган также проводила много времени на съемочной площадке сериала "Женаты и с детьми", благодаря тому, что ее отец работал там режиссером по свету. Предполагается, что именно этот факт и повлиял на выбор будущей профессии. Отметим также, что Меган выбирала между двумя направлениями – кино и международные отношения. Поэтому, учась в калифорнийском филиале американского Северо-Западного университета, Меган получила сразу две степени бакалавра — в областях "Актерское мастерство" и "Международные отношения". В 2003 году, Меган даже проходила интернатуру в американском посольстве в Буэнос-Айресе, где выполняла обязанности директора по связям с общественностью.

Меган Маркл в детстве Фото: instagram.com/susseximages

Семья Меган Маркл

На момент знакомства родителей Меган у Томаса Маркла (отца герцогини) за плечами уже был развод и двое детей – Саманта и Томас Маркл-младший. Брак со второй супругой также не стал долговечным: родители Меган расстались, когда ей было всего шесть лет.

Меган Маркл с мамой Дорией Рэгланд Фото: Getty

Отец переехал в Мексику, а будущая звезда "Форс-мажоров" осталась жить с матерью. Несмотря на развод Томас продолжал поддерживать бывшую супругу и дочь – благодаря ему Меган поступила в элитную частную школу в Калифорнии. Об этом Томас неоднократно рассказывал в многочисленных интервью СМИ. Как известно, отец Меган стал общаться с прессой все чаще после свадьбы дочери с принцем Гарри. И характер интервью – отнюдь не положительный.

Меган Маркл с отцом Фото: скриншот видео

После того, как Меган стала членом королевской семьи, их с отцом отношения испортились, а своими скандальными интервью отец Маркл только подливает масло в огонь: недавно Томас заявил, что Меган стала герцогиней "благодаря ему".

Меган Маркл с отцом Фото: скриншот видео

Мать Меган – Дория после развода работала инструктором по йоге и в общественной организации Didi Hirsch Mental Health Services. Интересно, что в 2002 году она объявила себя банкротом и ее долг перед государством составлял больше 50 тысяч долларов.

Брат Меган – Томас Маркл-младший старше единокровной сестры на 15 лет. У него двое детей, проживает в штате Орегон. Неожиданный факт: на Томаса заводили уголовное дело, обвиняя в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в том, что он угрожал пистолетом своей жене в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признал, что хранит оружие дома, но отрицал факт угроз в отношении бывшей супруги.

Брат Меган Маркл – Томас Фото: starsinformer.com

Именно Томас Макрл-младший написал письмо принцу Гарри, уговаривая монарха не жениться на Меган.

Сестра Меган Маркл – Саманта. В молодости она пробовала себя в качестве модели и даже принимала участие в съемках нескольких проектов на ТВ. Однако, после неутешительного диагноза – рассеянный склероз, женщина осталась прикованной к инвалидному креслу.

Для Меган Саманта – не менее скандальный и "проблемный" персонаж, чем ее брат и отец. Женщина не реже отца дает интервью прессе, в которых, бывало, резко негативно отзывалась о сестре, называя ее "лицемеркой". О Меган она даже написала книгу "Дневник сестры принцессы-выскочки", в которой якобы "разоблачает" младшую сестру и раскрывает подробности ее прошлого.

Саманта Маркл Фото: скриншот видео

Актерская карьера и личный сайт

Наибольшую популярность актрисе принес сериал "Форс-мажоры", в котором Меган играла одну из главных ролей. Дебютом на телевидении для Меган стала роль в сериале "Главный госпиталь", также она появлялась в эпизодах сериалов "Без следа", "Город будущего", "Касл" и "Грань".

Незначительные роли у Меган были в фильмах "Несносные боссы", "Обман" и "Помни меня".

Меган Маркл Фото: скриншот

Появившись в одном из эпизодов сериала CSI: Место преступления Нью-Йорк в нижнем белье Меган вызвала резонанс в сети. Такие "обнаженные кадры" актрисы стали всплывать все чаще, после ее помолвки, а позже – свадьбы с принцем Гарри.

Сайт Меган Маркл Фото: скриншот

До замужества с принцем у Меган был собственный сайт – The Tig. На нем актриса вела блог о стиле жизни. Меган писала о еде, моде, красоте и путешествиях. Отметим, что судя по архивным записям сайта, Меган много путешествовала, объездив большую часть Европы и побывав в Новой Зеландии, на Ямайке, Бали, странах Африки и других уголках мира.

Сайт Меган Маркл Фото: скриншот

В одной из своих записей о Руанде Меган пишет: "Моя мать учила меня быть гражданином мира. Смотреть на мир с открытыми глазами и сталкиваться с реальностью. Я посетила Ямайку с мамой, когда мне было десять лет. До того момента я никогда не видела такой нищеты. Мама мне сказала: "Не бойся всего этого, просто знай, что это есть".

Сайт Меган Маркл Фото: скриншот

На сайте Меган в 2016 году появилось и ее эссе, в котором будущая герцогиня описала проблему расизма и расовой идентичности. "Я предпочла идентифицировать себя как сильную женщину смешанной расы", – написала Меган. Эссе было опубликовано в журнале Elle.

Сайт Меган Маркл Фото: скриншот

В нем же Меган вспомнила, как в седьмом классе, в одной из анкет ее попросили отметить галочкой ее расу – (белая, "черная", испанка или азиатка). Маркл растерялась, т.к. своего варианта в предложенных не нашла.

"Учительница посоветовала отметить кавказскую расу, основываясь на моей внешности, – рассказывает Меган. – Но я по-прежнему не знала, как поступить. Я знаю, что моя мама бы расстроилась, если бы я идентифицировала себя как "белую". Поэтому я поставила в бланке знак вопроса – потому что он символизировал то, как я чувствовала себя в тот момент".

Общественная деятельность

Мы уже упомянули о том, что с самого детства Меган была обеспокоена правами людей и равенством полов. Кроме актерской карьеры, Маркл также активно вела общественную деятельность. Она стала послом благотворительной организации World Vision Canada, выступающей за развитие образования, здравоохранения и улучшение питания детей по всему миру. В 2015 году, в Международный женский день, будущая герцогиня выступила на конференции ООН. Меган сотрудничала с HeforShe, гендерным проектом ООН. Кроме того, супруга принца Гарри активно занималась благотворительностью.

Личная жизнь

До принца Гарри Меган Маркл уже была замужем. Ее первый супруг – продюсер Тревор Энгельсон. Пара познакомилась после того, как Меган закончила учебу в университете, в 2004 году. Их брак не был долгим – поженившись в 2011, в 2013 году они расстались.

Бывший муж Меган, как и ее родственники, пытается нажиться на ее популярности всеми возможными способами. К примеру, Тревор пообещал снять фильм, по сюжету которого бывшая жена главного героя выходит замуж за принца.

Меган Маркл с экс-супругом Тревором Фото: скриншот

Похоже, что сейчас Тревор решил остепениться и забыть Меган. Не так давно он объявил о своей помолвке.

С принцем Гарри Меган познакомилась в 2016 году. Известно, что их свела близкая подруга принца, которая также тесно общалась и с Меган. В сентябре 2017 года Меган и Гарри впервые появляется на одном светском мероприятии, но не в качестве пары. В ноябре того же года пара официально объявила о своей помолвке.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: AFP

19 мая этого года Меган и Гарри связали себя узами брака в Часовне Святого Георгия в Винздоре. Любой желающий мог посмотреть онлайн-трансляцию их свадьбы. Торжество посетило множество звездных гостей. Свадьба Меган и Гарри стала одним из самых обсуждаемых событий года.