Меган Маркл – 38: ответы на самые популярные google-запросы

4 августа одна из самых популярных женщин современности празднует день рождения

Меган Маркл Фото: AFP

Сегодня, 4 августа, Меган Маркл отмечает свой день рождения. Супруге принца Гарри и новоиспеченной маме исполнилось 38 лет. За короткий период Меган стала одной их самых популярных и обсуждаемых персон десятилетия, пройдя путь от актрисы до члена королевской семьи.

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В честь дня рождения Меган Маркл Сегодня.Lifestyle собрали самые популярные google-запросы о ней.

Меган Маркл родила

6 мая 2019 года герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца. Своего сына она назвала Арчи. Появление первенца герцогов Сассекских было ожидаемым событием во всем мире: принц Гарри не мог сдержать счастья, принц Чарльз признался, что счастлив и мечтает скорее увидеть малыша. Отец Меган Маркл Томас тоже не смог сдержать эмоций и заявил, что гордится своим внуком, который родился в королевской семье.

Меган Маркл детские фото

В апреле этого года в сеть попали архивные фото семьи Меган Маркл, которые прежде никто не видел. На снимках, будущая герцогиня, которая готовится стать мамой в ближайшее время, запечатлена со своими близкими – мамой и бабушкой. Ценные кадры передал популярному изданию дядя Меган Джозеф Джонсон.

Меган Маркл Фото: instagram.com/susseximages

Меган Маркл рост

Рост герцогини составляет 1,68 м. В то время как рост ее супруга принца Гарри – 1,86 м. Из-за такой разницы в росте Меган приходится всегда носить обувь на каблуках. Один из ярких примеров – когда во время поездки в Ирландию Меган шагала по дублинскому стадиону, устланному травой, в черных туфлях на шпильке.

Меган Маркл после родов

После рождения первенца Меган впервые появилась перед журналистами на каблуках. Герцогиня выглядела свежо, несмотря на изменения в весе. И хотя СМИ писали о том, что рождение Арчи негативно отразилось на формах Маркл, герцогиня быстро вернулась к прежнему идеальному виду, а также к работе.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP

Меган Маркл инста

Будучи еще не замужем за Гарри, Меган активно вела свой Instagram и даже личный блог. После того, как экс-актриса стала членом королевской семьи, ей пришлось удалить аккаунты в социальных сетях. Однако в Instagram существует официальный аккаунт герцогов Сассексих, где публикуются фото Меган, принца Гарри и их сына Арчи.

Ранее мы писали о том, что соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили здороваться с герцогами и спрашивать об Арчи.

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