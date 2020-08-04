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Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

Сегодня, 16:06

Представители монаршего семейства ограничились одной лишь фразой

Сегодня, 4 августа, супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает 39-летие. И несмотря на то, что Меган и Гарри "откололись" от монаршей семьи и сложили королевские полномочия, уехав жить в США, члены британского королевского семейства поздравили Меган с днем рождения.

На официальных страничках Их Королевских Высочеств в Instagram появились краткие поздравления Меган. Почти везде они звучат одинаково: "Желаем герцогине Сассекской счастливого дня рождения". Поздравление появилось на официальной странице Елизаветы II и ее супруга Филиппа – The Royal Family.

Скриншот: instagram.com/theroyalfamily

Также фото и пожелания для Меган были опубликованы на странице принца Чарльза и Камиллы – Clarence House.

Скриншот: instagram.com/clarencehouse

И, конечно же, старший брат принца Гарри принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не прошли мимо: официальные представители пары поздравили Меган все той же краткой фразой на страничке Kensington Royal.

Скриншот: instagram.com/kensingtonroyal

Отметим, что в комментариях к публикациям начался хаос из-за сообщений подписчиков. Противники Меган не могли понять, почему королевская семья после всего случившегося вообще поздравляет герцогиню Сассекскую, другие же отметили, что это "очень милый жест" со стороны монаршего семейства.

Обычно в день рождения каждого из старших членов британской королевской семьи звучит торжественный колокол. И мы уже сообщали, что в честь 39-летия Меган Маркл колокол на часовне королевской семьи не зазвонит.

Сын принца Гарри и Меган Маркл отпраздновал первый День рождения – смотрите видео:

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Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья Меган Маркл королева Елизавета II
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