Меган Маркл досрочно лишилась титула

Супруга принца Гарри лишилась титула Ее Величества

Принц Гарри и его супруга 31 марта 2020 года должны были сложить свои королевские обязанности и выйти из семьи, но из-за пандемии коронавируса этот момент откладывается. Правда Меган Маркл решила не ждать официального выхода и досрочно освободилась от титула.

На сайте благотворительной организации Smart Works Charity, патроном которой она и является, удалили все упоминания о герцогине как о королевской особе. До этого было указано "Наш королевский покровитель, герцогиня", то теперь просто – "Герцогиня Сассекская".

Как сообщает издание People, ассоциация университетов Содружества также внесла коррективы относительно своего патрона, убрав "Ее королевское высочество" и оставив лишь титул. Отметим, что после выхода из королевской семьи супруги останутся герцогами.

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировалась. Как известно, Меган Маркл и принц Гарри на данный момент находятся в Канаде на самоизоляции.

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