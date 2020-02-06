Меган Маркл единственная из королевской семьи вошла в ТОП-50 самых влиятельных людей Великобритании

Супруга принца Гарри оказалась на 38-м месте

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая получила работу на ТВ, вошла в число самых влиятельных персон Великобритании. Она стала единственным членом королевской семьи, у кого это получилось.

Меган Маркл возвращается на съемочную площадку, смотрите подробности:

Так, британский журнал GQ высоко оценил влияние супруги принца Гарри на граждан королевства. Меган Маркл заняла в рейтинге 38-е место.

За время, пока Меган Маркл является членом королевской семьи, она запомнилась своей решительностью и умением держать свою позицию. Женщина занималась благотворительностью, никогда не скрывала то, что думает и этим заслужила уважение у граждан Великобритании. В статье журнала GQ герцогиню назвали реформатором.

"Как известно зрителям сериала "Корона", работа монархии часто заключается в отсутствии работы: "держи язык за зубами". Но это не для Меган Маркл, появление которой, как американки смешанной расы, стало событием. Она высказывалась там, где большинство членов королевской семьи научены с рождения держать свои мысли при себе. Решительность Сассексов порвать с этим вызвала дебаты о расизме, у средств массовой информации и самой нации. Браво", – говорится о Меган Маркл в статье.

Напомним, Меган Маркл может раскрыть все тайны Букингемского дворца. Дело в том, что герцогиня Сассекская планирует дать интервью популярной телеведущей Эллен Дедженерес, с которой давно находится в дружеских отношениях. по крайней мере, так считают таблоиды.

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