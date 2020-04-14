Меган Маркл и принц Гарри установили цену за первое интервью о жизни в США

Супруги уже ведут переговоры с медийными личностями

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл 31 марта сложили королевские полномочия и переехали жить в Лос-Анджелес. Теперь супруги будут полностью себя обеспечивать и не смогут больше использовать свои титулы герцогов. Внук королевы и вовсе отказался от своей королевской фамилии.

Еще до выхода из семьи бывшей актрисе поступило несколько предложений по сотрудничеству с крупными компаниями. Но из-за пандемии коронавируса финансовое положение Меган и принц Гарри оказалось в шаткой позиции, ведь они даже отказались от своего официального аккаунта в Instagram. Но знаменитости готовы делиться эксклюзивной информацией за вознаграждение. По информации издания Page Six, супруги установили цену за откровенное интервью размером в один миллион долларов.

Сейчас Меган и принц Гарри ведут переговоры с несколькими медийными лицами, чтобы рассказать о жизни в Лос-Анджелесе и новом доме. Пара готова на интервью с одной из самых популярных ведущих Опрой Уинфри или Эллен ДеДженерес.

В сюжете смотрите полную историю Меган Маркл и принца Гарри:

Также недавно Меган Маркл и принц Гарри признались, почему назвали первенца Арчи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться