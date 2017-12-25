Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом посетили рождественскую службу

Вчера, 15:55

Меган выбрала светло-бежевое пальто, которое дополнила шляпкой


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемском дворце (графство Норфолк).

Для мероприятия Меган выбрала светло-бежевое пальто, которое дополнила шляпкой. О помолвке принц Гарри и Меган Маркл объявили в конце ноября. Их свадьба состоится 19 мая в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Беременная Кейт Миддлтон выбрала для службы красно-зеленое клетчатое пальто от Miu Miu. Герцогиню, которая в 2018 году станет мамой в третий раз, сопровождал принц Уильям, а их дети – принц Джордж и принцесса Шарлота остались дома.

Недавно Кенсингтонский дворец обнародовал официальные портреты принца Гарри и Меган Маркл в честь их помолвки.

Напомним, мы сравнили наряды Меган Маркл и Кейт Миддлтон на портретах в честь помолвки.Невеста принца Гарри примерила платье от Ralph & Russo с многоуровневой юбкой из тюля и вышивкой.
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Источник:

"Сегодня"

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