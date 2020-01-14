Меган Маркл и принц Гарри дадут откровенное интервью – СМИ

По информации прессы, герцоги Сассекские расскажут о расколе в королевской семье

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Тему раскола в королевской семье Великобритании обсуждает весь мир, и 13 января состоялось совещание, в рамках которого Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Гарри обсудили свои дальнейшие действия. Кроме того, на сайте королевской семьи уже появилось официальное заявление Елизаветы ІІ.

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Стало также известно, что Меган Маркл и принц Гарри собираются дать интервью. Об этом сообщили ряд британских таблоидов. При этом не исключено, что интервью у герцогов Сассекских возьмет известная американская телеведущая Опра Уинфри.

Эта новость взбудоражила публику, ведь несмотря на то, что уже известен вердикт Елизаветы ІІ, о причинах решения сложить королевские обязанности принц Гарри и Меган Маркл не сообщали. Британцы с нетерпением ждут подробностей резонансной истории.

Отметим, сами герцоги Сассекские и их представители информацию о предстоящем интервью пока не подтвердили.

Напомним также, подруга Меган Маркл призналась, чего на самом деле добивается герцогиня Сассекская.

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