Меган Маркл и принц Гарри готовят новорожденного сына к первому путешествию

Герцоги Сассекские запланировали визит в Африку вместе со своим первенцем

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP

Сын Меган Маркл и принца Гарри родился не так давно, но супруги уже планируют показать ему мир. На днях в западных СМИ появилась информация о том, что герцог и герцогиня Сассекские готовят Арчи-Харрисона к поездке в Африку.

Смотрите видео о рождении первенца Меган и Гарри:

По информации издания Daily Mail, предварительная подготовка к путешествию королевской семьи в ЮАР уже началась. Вероятнее всего, поездка состоится этой осенью. Таким образом, маленький Арчи Гаррисон Маунтбэттен-Виндзор станет самым молодым членом королевской семьи, отправившимся в официальный тур.

К слову, принц Гарри, который рассказал о том, как проходят первые дни отцовства, неоднократно заявлял о своей любви к Африке и признавался, что там он "чувствует себя более похожим на себя, чем где-либо в мире". Кто знает, возможно Меган, Гарри и Арчи поменяют Британию на более жаркий континент.

Ранее мы писали, что в честь первенца Меган Маркл и принца Гарри назвали особый вид цветов.

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