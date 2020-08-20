Меган Маркл и принц Гарри готовят секретный телепроект в Голливуде

Концепция проекта пока держится в тайне

Принц Гарри и Меган Маркл начнут работу над секретным телепроектом в Голливуде, сообщает Variety.

Как сообщил источник из окружения пары, недавно герцоги Сассекские встречались с высшим руководством американской масс-медийной копании NBCUniversal, которая ранее работала с Меган в сериале "Форс-мажоры".

Пока неизвестно, будет ли это сериал или телепроект другого типа. Сообщается, что Меган Маркл и принц Гарри станут его продюсерами. Также источник подтвердил, что у Меган нет намерений вернуться в кино и сняться в их с Гарри проекте.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal

И хоть Меган не собирается возвращаться в ряды актеров, она не прекращает взаимодействовать с миром кино и ТВ. Ранее герцогиня Сассекская озвучила документальный фильм Disneynature "Слон", который транслируется на Disney +. Тем временем принц Гарри снимается в новом документальном фильме Netflix "Восходящий Феникс" о Паралимпийских играх. В нем рассказывается о нескольких международных спортсменах, а также о том, как Паралимпийские игры стали третьим по величине спортивным событием в мире.

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Напомним, Меган Маркл и принц Гарри купили дом у российского олигарха-мошенника. После этого жена олигарха раскрыла ужасающую правду о своем экс-супруге.

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