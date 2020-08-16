Меган Маркл и принц Гарри купили дом у российского олигарха-мошенника – СМИ

Звездные супруги приобрели шикарный дом в Калифорнии за 14,7 млн долларов

Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Калифорнии за 14,7 млн долларов. Бывшим владельцем особняка был российский олигарх Сергей Гришин, который украл миллионы долларов из банков Эстонии и России, пишет The Sun.

Новый дом Меган и Гарри имеет 16 ванных комнат, девять спален, библиотеку, офис, спа-салон с саунами, тренажерный зал, игровую комнату, кинотеатр, винный погреб и гараж на пять машин.

Дом Меган Маркл и принца Гарри Фото: sothebysrealty.com/eng

До этого особняк, расположившийся на территории общей площадью 2,19 гектара, принадлежал российскому магнату Сергею Гришину. Мужчина переехал в США в 2018 году, после того, как обокрал несколько банков в России и Эстонии. Об этом он сам рассказал СМИ.

Российский олигарх Сергей Гришин Фото: wikipedia.org

"Я украл очень много в Эстонии и России. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено", – цитирует Гришина издание.

Известно, что новый дом Меган Маркл и принца Гарри российский бизнесмен приобрел еще в 2009 году за 24,8 миллиона долларов, но долго не мог найти покупателей. В январе 2020 года олигарх выставил недвижимость на торги, в результате наша знаменитая пара приобрела поместье за 14,7 млн долларов.

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Отметим, что Сергей Гришин известен тем, что в 2015 году выкупил и перепродал огромный особняк Тони Монтаны – дом, принадлежавший персонажу Аль Пачино в культовом фильме "Лицо со шрамом".

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