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Меган Маркл и принц Гарри начали сотрудничество с Netflix

Сегодня, 10:17

Герцог и герцогиня Сассекские станут продюсерами нескольких проектов

Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт на создание сериалов, фильмов и детских шоу для Netflix, сообщает The Guardian.

Герцог и герцогиня Сассекские, недавно купившие дом в районе Санта-Барбара в Лос-Анджелесе, присоединяются к другим известным личностям, включая бывшего президента США Барака Обаму и его жену Мишель Обама, в подписании производственного соглашения со стриминговым сервисом.

"Благодаря нашему сотрудничеству с разнообразными общественными сообществами и организациями, чтобы пролить свет на их работу, мы сосредоточимся на создании контента, который информирует, но также дает надежду. Для нас, молодых родителей, также важно создание вдохновляющих семейных программ, равно как и мощное повествование через правдивую и достоверную призму", – говорится в заявлении пары.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Пара вряд ли будет сниматься в своем продукте – герцогиня Сассекская заявила, что не собирается возвращаться к актерской игре, но они могут появиться на экране в документальных проектах. Гарри недавно снялся в документальном фильме Netflix "Восходящий Феникс" о Паралимпийских играх, и вместе с Опрой Уинфри создал серию фильмов о психическом здоровье для стримингового сервиса Apple, Apple TV +.

"Гарри и Меган вдохновили миллионы людей во всем мире своей искренностью, оптимизмом и лидерством. Мы невероятно гордимся тем, что они выбрали Netflix в качестве своего творческого дома, и рады рассказывать вместе с ними истории, которые могут помочь улучшить вовлечение аудитории во всем мире", – сказал Тед Сарандос, исполнительный директор и директор по контенту Netflix.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри готовят секретный телепроект в Голливуде.

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