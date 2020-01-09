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Меган Маркл и принц Гарри намерены отказаться от королевских обязанностей: сколько денег потеряют герцоги

Герцоги Сассекские смогут зарабатывать на личном бренде Sussex

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

8 января герцоги Сассекские шокировали общество неожиданным решением сложить королевские обязанности и отгородиться от семьи. Букингемский дворец сразу прокомментировал заявление Меган Маркл и принца Гарри. Теперь же стало известно, сколько денег члены королевской семьи потеряют после окончательного принятия решения. Ведь бывшая актриса с супругом перестанут жить за счет налогов британцев.

У Меган Маркл до сих пор нет британского гражданства. Подробности в сюжете:

Издание Daily Mail подсчитало сумму, которой лишатся герцоги Сассекские после отделения от королевской семьи. На данный момент супруги получают доход из нескольких источников, один из которых – суверенный грант, который приносит около 2 млн фунтов стерлингов и предполагает покрытие расходов на выполнение официальных обязанностей. После отказа от титулов, они не смогут получать эти деньги.

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Также сообщается, что 95% расходов покрывал отец принца Гарри – принц Чарльз. В прошлом году сын британской королевы выплатил своим сыновьям 4,9 млн фунтов стерлингов, половину которых получил принц Гарри.

После того, как герцоги станут финансово независимыми, они смогут продавать товары под своим королевским брендом Sussex. На сегодняшний день принцу Гарри и Меган Маркл удалось заработать около 30 млн фунтов стерлингов на продаже футболок, книг и журналов.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали Кейт Миддлтон.

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