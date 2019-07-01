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Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

Герцоги Сассекские взяли уже третью няню для малыша Арчи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

После рождения ребенка Меган Маркл и принца Гарри у него были две няни. Последняя, по сообщениям СМИ, не смогла найти общий язык с новоиспеченной мамой и уволилась. Об этом стало известно в конце мая. В течение шести недель малыш Арчи был без няни, однако герцоги Сассекские все же нашли помощницу, сообщает The Sun.

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Источники, приближенные к королевской семье, объяснили, что выбор няни – это очень личное решение, и пара может просто захотеть сделать это правильно. Более того, даже Букингемский дворец не влияет на найм персонала Гарри и Меган.

"Часто на разных этапах жизни ребенка существуют разные потребности. Первая няня была ночной медсестрой. Но Гарри и Меган не хотят торопиться или рисковать, принимая решение. Это глубоко личное и может зависеть от потребностей ребенка и родителей", – говорит источник.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи
Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи
Фото: Getty Images

Так или иначе, как утверждают СМИ, новая няня уже приступила к обязанностям и является британкой. Однако помощница не постоянно проживает во Фрогмор-хаусе.

Известно также, что няня, как ожидается, окажет "дополнительную поддержку" в осеннем туре герцогов Сассексих по Южной Африке, потому что они планируют взять Арчи.

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