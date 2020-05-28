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Дом Меган Маркл и принца Гарри окружили дроны: супруги обратились в полицию

Сегодня, 15:30

Особняк супругов в Лос-Анджелесе атаковали репортеры

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которая убеждена, что в королевской семье возник заговор против нее, обратились в полицию после атак дронов на их дом в Лос-Анджелесе. Супруги приняли решение уехать из Британии из-за пристального внимания прессы, но в Лос-Анджелесе столкнулись с той же проблемой – их дом окружили папарацци.

По информации издания The Daily Beast, особняк Меган Маркл и принца Гарри окружили дроны, которыми, как предполагается, управляют репортеры. Беспилотники пролетали на высоте около шести метров над землей, чтобы получить эксклюзивную информацию оь их жизни. Супруги уже обратились в полицию.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Они видят эти дроны и предполагают, что ими управляют фотографы, но они не могут быть уверенными на сто процентов. Меган получала угрозы и расистские оскорбления, когда выходила замуж, поэтому угроза террора для них реальна. Кроме того, представьте, если бы вы были на их месте, что бы вы чувствовали, когда дроны гудят у вас над головой, пока вы пытаетесь играть с сыном?" – рассказал источник издания.

Смотрите в сюжете, как принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали первый день рождения сына Арчи:

Ранее Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хищении крупной суммы. Якобы перед переездом в США супруги "выманили" из британской казны деньги.

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