Меган Маркл и принц Гарри оказались не самыми эко-френдли в королевской семье – исследование

Супруги Сассекские ведут наименее экологичный образ жизни

Меган Маркл и принц Гарри не только тратят большие суммы из казны, но и ведут наименее экологичный образ жизни, чем Ее Величество или принц Чарльз. Герцоги Сассекские попали в рейтинг, который показывает, кто из членов королевской семьи заботится об окружающей среде, а кто – не очень.

На сайте SaveOnEnergy опубликовано исследование, в котором королева Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла, герцоги Кембриджские, герцоги Сассекские, принцесса Анна, принц Филипп и принц Эдвард оценивались по нескольким критериям.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Эксперты оценили, как часто члены британской королевской семьи путешествуют, посещают экомероприятия, участвуют в ивентах по защите окружающей среды и т.д. По итогам был составлен рейтинг наиболее и наименее eco-friendly королевских особ.

Скриншот: saveonenergy.com

Оказалось, что за последний год Меган и Гарри продвигали экологические проблемы лишь в соцсетях, редко участвовали в экологических акциях, а также имеют третий по величине углеродный след.

За время своего большого путешествия на частном самолете в Южную Африку пара навредила окружающей среде также, как большинство британцев за целый год.

А вот у королевы Елизаветы имеется электромобиль, который помогает значительно сократить выхлопы в окружающую среду.

Подробнее о предпочтениях Елизаветы II смотрите в сюжете:

Недавно Меган Маркл обвинила СМИ в написании ложных историй о ней и дезинформации.

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