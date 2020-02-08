Меган Маркл и принц Гарри отказались посетить церемонию награждения Оскар 2020 – СМИ

Герцоги Сассекские должны были вручать одну из статуэток

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри могли появиться на 92-й церемонии вручения премии Оскар, которая состоится совсем скоро. Герцоги Сассекские якобы отклонили предложение организаторов кинопремии, сделав выбор в пользу более выгодного для них ивента, пишут зарубежные СМИ.

О том, почему Меган Маркл возвращается в кино, смотрите в сюжете:

Согласно информации инсайдеров, Меган Маркл и принц Гарри могли вручить награду за лучший фильм на этих выходных в Лос-Анджелесе. Однако супруги отказались от такой возможности.

"Меган и Гарри были польщены оказанной им честью, но отказались от нее", – говорит источник.

Журналисты также узнали, что вместо Оскара-2020 герцоги Сассекские выбрали саммит по альтернативным инвестициям, организованный крупнейшим американским банком JPMorgan в Майами, где Гарри выступил с речью. Поговаривают, что за этот выход принц и его супруга получили гонорар в размере от 500 тысяч до миллиона долларов.

Напомним, что Меган Маркл снова связала жизнь с киноиндустрией и ТВ. После отделения от королевской семьи герцогиня Сассекская получила предложение об участии в реалити-шоу.

Проект, в котором Меган Маркл станет ведущей, будет выходить на Netflix. Кроме этого, инсайдеры из близкого окружения продюсерского состава шоу признались, что речь идет о популярном в Канаде проекте I Do, Redo.

Ранее мы писали, где и когда смотреть церемонию награждения кинопремии Оскар 2020.

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