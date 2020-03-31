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Меган Маркл и принц Гарри ответили на заявление Дональда Трампа – СМИ

Герцоги объяснили, как будут оплачивать охрану

Валерия Ильченко
Сегодня, 18:11

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что государство не собирается оплачивать услуги охраны Меган Маркл и принца Гарри. Пара незамедлительно ответила на заявление. По словам пресс-секретаря герцогов Сассекских, они намерены самостоятельно оплачивать свою охрану и не полагаться на королевскую семью. Об этом сообщает Daily Mail.

31 марта Гарри и Меган официально сложили полномочия старших членов королевской семьи и взяли на себя финансовую ответственность за собственную безопасность.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Пара переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать свою новую жизнь с маленьким сыном Арчи. Они выбрали личную и финансовую свободу, которая, по их мнению, даст возможность работать за пределами Британии.

"Расходы на безопасность оплачиваются парой лично", – заявил пресс-секретарь пары.

По информации СМИ, герцоги наняли охранную фирму, укомплектованную бывшими солдатами SAS, по цене около 400 фунтов стерлингов за сотрудника в день.

Отец Меган Маркл показал всему миру обнаженные фотографии экс-герцогини. Подробности в сюжете:

Гарри и Меган были вынуждены признаться, что они разработали "меры безопасности, финансируемые из частных источников", после того как президент США Дональд Трамп заявил, что страна не будет платить за их защиту.

Отметим, похоже, вспышка COVID-19 побудила пару отложить объявление нового названия своего бренда Sussex Royal.

"Герцоги Сассекские проведут несколько месяцев, сосредотачиваясь на своей семье и продолжая делать все в их силах, а также развивая их будущую некоммерческую организацию", – утверждает пресс-секретарь.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл досрочно лишилась титула.

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