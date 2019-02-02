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Меган Маркл и принц Гарри переезжают: СМИ назвали дату

Ремонтные работы во Фрогмор-хаусе подходят к концу

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:20
Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram/kensingtonroyal
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: instagram/kensingtonroyal

О том, что герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри переезжают, стало известно в конце прошлого года. Тогда личный комментатор королевской семьи Эмили Эндрюс сообщила, что супруги переедут из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-хаус, что в Виндзоре. Этот особняк с красивыми садами им подарила королева Елизаветы II.

Как передает ITV News, ремонтные работы во Фрогмор-хаусе, за которыми пристально следила Меган, подходят к концу. Поэтому переезд герцогов Сассекских состоится уже в марте 2019 года.

По словам инсайдеров, причина, по которой Меган Маркл и принц Гарри хотят сменить место жительства, проста — они мечтают о большем уединении и пространстве для своей семьи. Герцоги Сассекские планируют обустроиться на новом месте до рождения ребенка. Напомним, что супруги ожидают появления первенца уже в апреле.

Кроме того, еще одной причиной переезда Меган и Гарри называют ссору с Уильямом и разногласия с Кейт.

Ранее стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри проведут День влюбленных.

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Источник: Сегодня
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