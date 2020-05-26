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Меган Маркл и принц Гарри переезжают из Лос-Анджелеса в другой город – СМИ

Сегодня, 19:33

Супруги на данный момент проживают в приватном особняке

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которая убеждена, что в королевской семье возник заговор против нее, планируют новый переезд. Место для жизни в Лос-Анджелесе не совсем комфортно для герцогов, поэтому они рассматривают Нью-Йорк.

Как сообщает издание Daily Star, королевский эксперт Британни Бергер уверена, что супруги планируют переезд в Нью-Йорк. Во-первых, в этом городе ситуация с пандемией коронавируса намного лучше, а во-вторых, там живут более обеспеченные и знаменитые люди, поэтому на их семью там будут меньше обращать внимание.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Люди в "Большом яблоке" привыкли к тому, что там живут звезды и очень обеспеченные персоны, поэтому вряд ли кто-то побеспокоит там Меган и Гарри", – утверждает Бриттани.

Также Меган хотела жить вместе со своей матерью Дорией Редлан, но пока неизвестно, согласится ли женщина поехать с ними в мегаполис.

Смотрите в сюжете, как принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали первый день рождения сына Арчи:

Ранее Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хищении крупной суммы. Якобы перед переездом в США супруги "выманили" из британской казны деньги.

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