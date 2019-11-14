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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

Герцоги Сассекские посвятили новый пост дедушке Арчи Харрисона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские, которые нарушат главную королевскую традицию, не могут нарадоваться своим первенцем – годовалым Арчи. Меган Маркл и принц Гарри не спешили показывать лицо сына сразу после его появления на свет, как это принято в королевской семье. Лишь спустя несколько месяцев супруги показали его лицо во время своего официального тура в Африку и теперь снова порадовали поклонников новым кадром.

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А поводом для публикации фотографии Арчи на официальной странице герцогов в Instagram стал день рождения его дедушки – принца Чарльза, который сегодня, 14 ноября, отмечает свое 71-летие. Так, на черно-белом снимке запечатлен принц Гарри с сыном Арчи на руках и принц Чарльз. Фото было сделано во время крещения маленького наследника престола.

Крещение Арчи Харрисона
Крещение Арчи Харрисона
Фото: instagram.com/sussexroyal

"Счастливого дня рождения Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому — сэру, папу, дедушке!" — подписана фотография.

Также предлагаем вспомнить всех женщин, с которыми в определенные годы своей жизни был сын королевы Елизаветы II — принц Чарльз.

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