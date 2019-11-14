Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Герцоги Сассекские посвятили новый пост дедушке Арчи Харрисона
Герцог и герцогиня Сассекские, которые нарушат главную королевскую традицию, не могут нарадоваться своим первенцем – годовалым Арчи. Меган Маркл и принц Гарри не спешили показывать лицо сына сразу после его появления на свет, как это принято в королевской семье. Лишь спустя несколько месяцев супруги показали его лицо во время своего официального тура в Африку и теперь снова порадовали поклонников новым кадром.
Меган Маркл беременна вторым ребенком: почему все так считают
А поводом для публикации фотографии Арчи на официальной странице герцогов в Instagram стал день рождения его дедушки – принца Чарльза, который сегодня, 14 ноября, отмечает свое 71-летие. Так, на черно-белом снимке запечатлен принц Гарри с сыном Арчи на руках и принц Чарльз. Фото было сделано во время крещения маленького наследника престола.
"Счастливого дня рождения Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому — сэру, папу, дедушке!" — подписана фотография.
Также предлагаем вспомнить всех женщин, с которыми в определенные годы своей жизни был сын королевы Елизаветы II — принц Чарльз.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.