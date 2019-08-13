Больше не герцоги: Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

Члены королевской семьи готовятся к поезде в Шотландию

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, чей дом в Лос-Анджелесе выставили на продажу, и ее супруг, принц Гарри получат новые титулы в связи с официальной поездкой в Шотландию.

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

Как сообщает Mirror, членов королевской семьи больше не будут называть герцогами. Как только они пересекут границу Шотландии, им присвоят новые титулы - графини и графа Дамбартон. Также отмечается, что 38-летняя Меган Маркл со своим супругом сейчас готовятся к поездке в шотландскую резиденцию королевы Елизаветы II в замок Балморал, которая состоится в конце августа.

Принц Гарри станет третьим графом Дамбартоном. Согласно иерархической системе британских аристократов, графы занимают третью позицию после герцога и маркиза. После возвращения в Великобританию принца Гарри с женой будут снова называть герцогиней и герцогом Сассекскими.

Напомним, что недавно Меган Маркл снова нарушила королевский протокол.

Также сообщалось, что соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили здороваться с герцогами и спрашивать об Арчи.

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