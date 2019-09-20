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Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Рим: названа цель визита

Королевская чета отправилась на свадьбу к подруге герцогини

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

После совместного семейного отдыха в лондонском пабе Меган Маркл и ее супруг принц Гарри оставили годовалого сына Арчи в Британии и улетели в Рим.

Также узнайте, зачем Меган Маркл недавно ездила к себе на родину – в Нью-Йорк:

Как оказалось, королевская чета отправилась в Италию на свадьбу подруги герцогини – дизайнера Миша Нону. По информации издания Hello, 21 сентября известная американская модельер выходит замуж на бизнесмена и миллионера Майкла Хесса. Поэтому в выходные на весь Рим прогремит пышное торжество, на котором будут присутсвовать звездные гости – королева Рания, Кэти Перри и Орландо Блум, принцессы Евгения и Беатрис, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, модель Карли Клосс и Джошуа Кушнер, Элли Голдинг.

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Стоит добавить, что как раз Миша Нону могла быть одной из персон, которые познакомили Меган Маркл и принца Гарри. Экс-супруг модельера Александр Гилкес был близким другом внука королевы Елизаветы II, а она тесно общалась с голливудской актрисой.

Ранее скандальный отец Меган Маркл пожаловался на дочь в своем первом после рождения Арчи интервью.

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Источник: Hellomagazine
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