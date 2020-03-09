Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе

Выход герцогов Сассекских может стать заключительным в составе монаршей семьи

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе в честь Дня Содружества. Этот выход герцогов Сассекских может стать заключительным в составе монаршей семьи, которую они покинули в январе 2020 года.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

На той неделе Меган и Гарри впервые прилетели в Лондон, после новости о выходе из королевской семьи. В понедельник, 9 марта, супруги последний раз исполнили свои полномочия по просьбе Ее Величества, присоединившись к Елизавете II, герцогам Кембриджским, принцу Уэльскому и герцогине Корнуолськой на службе по случаю Дня Содружества.

Меган впечатлила изумрудным платьем с накидкой от Emilia Wickstead и шляпкой с вуалью от William Chambers. Образ Маркл дополнила нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Это не первая встреча герцогов Сассекских с королевой, после того, как первые шокировали решением сложить с себя королевские обязанности. Днем ранее они вместе посетили Всех Святых в Виндзоре.

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным выходом в Лондоне.

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