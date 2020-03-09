Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе

Выход герцогов Сассекских может стать заключительным в составе монаршей семьи

Инна Петрова
Сегодня, 18:04

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе в честь Дня Содружества. Этот выход герцогов Сассекских может стать заключительным в составе монаршей семьи, которую они покинули в январе 2020 года.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

На той неделе Меган и Гарри впервые прилетели в Лондон, после новости о выходе из королевской семьи. В понедельник, 9 марта, супруги последний раз исполнили свои полномочия по просьбе Ее Величества, присоединившись к Елизавете II, герцогам Кембриджским, принцу Уэльскому и герцогине Корнуолськой на службе по случаю Дня Содружества.

Меган впечатлила изумрудным платьем с накидкой от Emilia Wickstead и шляпкой с вуалью от William Chambers. Образ Маркл дополнила нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Это не первая встреча герцогов Сассекских с королевой, после того, как первые шокировали решением сложить с себя королевские обязанности. Днем ранее они вместе посетили Всех Святых в Виндзоре.

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным выходом в Лондоне.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
«У них королевские привилегии, но они не капризны»: Кейт Миддлтон рассказала, чем увлекаются их дети Меган Маркл в платье за 32 тысячи гривен произвела фурор на благотворительном вечере: яркие фото Встреча продлилась 4 часа: Елизавета II провела личный разговор с принцем Гарри
Елизавета II принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Почему не стоит стелить ламинат на кухне

Популярные статьи

Сегодня, 13:55Техно

NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина

Сегодня, 12:02Events

День весеннего равноденствия 2020: точная дата и время

Сегодня, 09:10Шоу-бизнес

Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

Сегодня, 07:39Events

Суперлуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

Сегодня, 04:57Fun

9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:59Шоу-бизнес

Злату Огневич и ее сестру не хотели пускать в самолет в Сингапуре

Вчера, 13:39Events

Поздравления с 8 Марта: романтическая проза и стихи

Вчера, 11:16Events

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

Вчера, 09:31Events

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Вчера, 09:07Events

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 08:11Events

Полнолуние 9 марта: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:01Events

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

Вчера, 06:12Events

С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

7 мартаАфиша

Умер близнец из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол

7 мартаШоу-бизнес

Холостяк-10: все подробности знакомства главного героя с девушками

6 мартаFood

Как приготовить тирамису на 8 Марта

Новости партнеров

Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Бывший муж Собчак вместе с любовницей попал в беду в Омане
Бывший муж Собчак вместе с любовницей попал в беду в Омане
Самый модный цвет сезона весна-лето 2020
Самый модный цвет сезона весна-лето 2020
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
"Господи, как маска!": Пугачева ужаснула сеть своим лицом (фото)
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї