Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали Кейт Миддлтон: в чем причина

Герцоги Сассекские снова не приехали на вечеринку Кейт Миддлтон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые провели рождественские каникулы в Канаде, второй год подряд проигнорировали вечеринку по случаю празднования дня рождения герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Почему Меган Маркл и принц Гарри жалуются на прессу, смотрите в сюжете:

Отметим, что 9 января супруга принца Уильяма будет отмечать свой день рождение, но герцогиня уже успела собрать самых близких в своем загородном доме в Анмер-Холле. Вот уже второй год подряд герцоги Сассекские игнорируют праздник родственницы.

Как сообщает издание People, первое появление Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождественских праздников было приурочено именно к вечеринке ко дню рождения герцогини. На традиционной утренней службе в церкви святой Марии Магдалины к супругам присоединились королева Елизавета II и родители герцогини.

INSTAGRAM

После воскресной службы в Сандрингеме Кейт Миддлтон собрала гостей в своем поместье в Анмер-Холле. Среди гостей праздника были королева Елизавета II, родители Кейт Кароль и Майкл Миддлтоны, близкий друг принца Уильяма Том ван Страубензи с невестой, которая преподает в престижной школе Thomas's Battersea в Лондоне, где учатся Шарлотта и Джордж.

Ранее мы рассказывали, какие блюда обожают члены королевской семьи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В доме принца Уильяма и Кейт Миддлтон покажут спектакль Догоняет Меган Маркл: сколько Кейт Миддлтон потратила на одежду в 2019-м году Меган Маркл и принц Гарри показали, как вырос их сын: редкие кадры
принц Гарри Кейт Миддлтон королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
21 жестокая истина об отношениях
21 жестокая истина об отношениях
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

Вчера, 13:17Афиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

Вчера, 12:51Fun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

Вчера, 12:44Events

Открытки и картинки с Рождеством 2020

Вчера, 11:45Food

Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 10:00Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 09:58Fun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

Вчера, 09:06Fun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

Вчера, 09:05Fun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

Вчера, 09:02Fun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Вчера, 07:00Events

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяEvents

Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяFun

6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

6 январяFood

Как приготовить кутью на Рождество: ТОП-5 рецептов

5 январяПсихология

Гороскоп на неделю 5-11 января: все знаки зодиака

Новости партнеров

Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Ургант трогательно простился с Волчек
Ургант трогательно простился с Волчек
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019
Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Биржа Coinbase выпустила свое приложение на Android
Биржа Coinbase выпустила свое приложение на Android