Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали Кейт Миддлтон: в чем причина

Герцоги Сассекские снова не приехали на вечеринку Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые провели рождественские каникулы в Канаде, второй год подряд проигнорировали вечеринку по случаю празднования дня рождения герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

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Отметим, что 9 января супруга принца Уильяма будет отмечать свой день рождение, но герцогиня уже успела собрать самых близких в своем загородном доме в Анмер-Холле. Вот уже второй год подряд герцоги Сассекские игнорируют праздник родственницы.

Как сообщает издание People, первое появление Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождественских праздников было приурочено именно к вечеринке ко дню рождения герцогини. На традиционной утренней службе в церкви святой Марии Магдалины к супругам присоединились королева Елизавета II и родители герцогини.

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После воскресной службы в Сандрингеме Кейт Миддлтон собрала гостей в своем поместье в Анмер-Холле. Среди гостей праздника были королева Елизавета II, родители Кейт Кароль и Майкл Миддлтоны, близкий друг принца Уильяма Том ван Страубензи с невестой, которая преподает в престижной школе Thomas's Battersea в Лондоне, где учатся Шарлотта и Джордж.

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