Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали Кейт Миддлтон: в чем причина
Герцоги Сассекские снова не приехали на вечеринку Кейт Миддлтон
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые провели рождественские каникулы в Канаде, второй год подряд проигнорировали вечеринку по случаю празднования дня рождения герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.
Почему Меган Маркл и принц Гарри жалуются на прессу, смотрите в сюжете:
Отметим, что 9 января супруга принца Уильяма будет отмечать свой день рождение, но герцогиня уже успела собрать самых близких в своем загородном доме в Анмер-Холле. Вот уже второй год подряд герцоги Сассекские игнорируют праздник родственницы.
Как сообщает издание People, первое появление Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождественских праздников было приурочено именно к вечеринке ко дню рождения герцогини. На традиционной утренней службе в церкви святой Марии Магдалины к супругам присоединились королева Елизавета II и родители герцогини.
После воскресной службы в Сандрингеме Кейт Миддлтон собрала гостей в своем поместье в Анмер-Холле. Среди гостей праздника были королева Елизавета II, родители Кейт Кароль и Майкл Миддлтоны, близкий друг принца Уильяма Том ван Страубензи с невестой, которая преподает в престижной школе Thomas's Battersea в Лондоне, где учатся Шарлотта и Джордж.
Ранее мы рассказывали, какие блюда обожают члены королевской семьи.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.