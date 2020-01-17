Меган Маркл и принц Гарри раскололи королевскую семью: причины, последствия и что происходит сейчас
Пока принц Гарри исполняет обязанности члена королевской семьи Великобритании
После скандального заявления герцогов Сассекских прошло уже 10 дней, однако публика не перестает обсуждать причины и последствия такого решения. Папарацци всегда следили за каждым шагом членов королевской семьи, однако сейчас к ним приковано особое внимание.
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Несколько дней после заявления Гарри и Меган о намерении сложить свои обязанности члены королевской семьи публично не реагировали на эту новость. Однако в понедельник, 13 января, в Сандрингемском дворце состоялось совещание, на котором присутствовали Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Гарри. Мы уже подробно рассказали, как прошло королевское совещание. По инсайдерской информации, Меган Маркл, которая улетела в Канаду вскоре после заявления, отказалась обсуждать свое будущее с родственниками принца Гарри даже по телефону.
Так или иначе, после переговоров с сыном и внуками Елизавета сделала официальное заявление, в котором отметила, что одобряет решение Гарри и Меган, однако для решения всех возникнувших вопросов необходимо время. Эксперты проанализировали заявление королевы и отыскали скрытый смысл.
В частности, они обратили внимание, что в заявлении Ее Величества супруги упоминаются как "Гарри и Меган", а не как герцог и герцогиня Сассекские, что может подразумевать предстоящее лишение королевского статуса.
Кроме того, в заявлении указывается, что пара не будет получать деньги из государственного бюджета, но упоминание о "переходном периоде" не проясняет, каким образом и на каких условиях они достигнут самодостаточности. Поэтому публика ожидает окончательного решения относительно будущего Меган Маркл и принца Гарри, которое должно быть принято в ближайшее время.
Отметим, есть много причин, почему Меган Маркл и принц Гарри решили отделиться. В частности, в прессе появилась версия, что герцогов Сассекских буквально изгнали из королевской семьи.
"Если бы отношения были лучше, все было бы по-другому", – говорит приближенный к семье источник.
Решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи стало неизбежным, так как пара все больше чувствовала себя изгнанной из семьи.
Оказывается, что о решении герцогов никто не знал, кроме именитого музыканта – Элтона Джона. Даже члены королевской семьи ничего не подозревали, а вот друга покойной принцессы Дианы ввели в курс дела. Британский певец не знал всех подробностей, но был уведомлен, что герцоги намерены сделать заявление.
"Решение герцоги принимали сами, но своему давнему другу все рассказали. Он узнал все первым, даже королева ни о чем не подозревала. Меган и Гарри созванивались с Элтоном каждый день, прежде чем сделать публичное заявление. Они рассказали ему о своих планах, зная, что он их поддержит и не будет давать нравоучений", – сказано в сообщении источника.
Поддержал пару и британский актер Хью Грант. Во время интервью для радиошоу Radio Andy show ведущий спросил звезду, что он думает по поводу заявления герцогов Сассекских. Знаменитость ответил, что поддерживает принца Гарри: "Таблоиды фактически убили его мать. Теперь они раздирают на куски его жену. Его задача, как мужчины, – защитить свою семью, поэтому я на его стороне".
Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям после раскола королевской семьи посетили Брэдфорд. Кейт и Уильям встретились с молодежью и ознакомились с проектом, ориентированным на укрепление отношений между внуками и их бабушками и дедушками. К слову, эта тенденция в Великобритании становится все более популярна. Даже королева Елизавета ІІ решила поддержать решение своего внука принца Гарри сложить королевские обязанности, акцентировав внимание в своем официальном заявлении на том, что она, прежде всего, бабушка, а не монарх.
Тем временем жизнь королевской семьи Великобритании бьет ручьем. Меган Маркл вышла в свет впервые после их с Гарри скандального заявления. 38-летняя экс-актриса посетила ванкуверский кризисный центр для женщин и пообщалась с его персоналом, чтобы оказать ему "моральную поддержку".
Принц Гарри решил появиться на публике. Внук королевы Британии Елизавета II провел жеребьевку на Кубок мира по регби, который состоится в октябре 2021 года. В Букингемском дворце герцог встретился с представителями стран-участниц чемпионата и с местными подростками. Его публичное появление означает то, что он еще продолжает выполнять свои королевские обязанности.
Напомним также, недавно Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции.
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