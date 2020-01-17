Меган Маркл и принц Гарри раскололи королевскую семью: причины, последствия и что происходит сейчас

Пока принц Гарри исполняет обязанности члена королевской семьи Великобритании

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

После скандального заявления герцогов Сассекских прошло уже 10 дней, однако публика не перестает обсуждать причины и последствия такого решения. Папарацци всегда следили за каждым шагом членов королевской семьи, однако сейчас к ним приковано особое внимание.

Узнайте также подробности отсоединения принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи:

Несколько дней после заявления Гарри и Меган о намерении сложить свои обязанности члены королевской семьи публично не реагировали на эту новость. Однако в понедельник, 13 января, в Сандрингемском дворце состоялось совещание, на котором присутствовали Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Гарри. Мы уже подробно рассказали, как прошло королевское совещание. По инсайдерской информации, Меган Маркл, которая улетела в Канаду вскоре после заявления, отказалась обсуждать свое будущее с родственниками принца Гарри даже по телефону.

Официальное заявление Елизаветы ІІ

Так или иначе, после переговоров с сыном и внуками Елизавета сделала официальное заявление, в котором отметила, что одобряет решение Гарри и Меган, однако для решения всех возникнувших вопросов необходимо время. Эксперты проанализировали заявление королевы и отыскали скрытый смысл.

В частности, они обратили внимание, что в заявлении Ее Величества супруги упоминаются как "Гарри и Меган", а не как герцог и герцогиня Сассекские, что может подразумевать предстоящее лишение королевского статуса.

Елизавета ІІ провела совещание в королевской семье Фото: AFP, Instagram.com

Кроме того, в заявлении указывается, что пара не будет получать деньги из государственного бюджета, но упоминание о "переходном периоде" не проясняет, каким образом и на каких условиях они достигнут самодостаточности. Поэтому публика ожидает окончательного решения относительно будущего Меган Маркл и принца Гарри, которое должно быть принято в ближайшее время.

Почему Гарри и Меган решили отделиться

Отметим, есть много причин, почему Меган Маркл и принц Гарри решили отделиться. В частности, в прессе появилась версия, что герцогов Сассекских буквально изгнали из королевской семьи.

"Если бы отношения были лучше, все было бы по-другому", – говорит приближенный к семье источник.

Решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи стало неизбежным, так как пара все больше чувствовала себя изгнанной из семьи.

Королева Елизавета ІІ не поддерживает решение герцогов Сассекских Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Кто первым узнал о решении герцогов и поддержал их

Оказывается, что о решении герцогов никто не знал, кроме именитого музыканта – Элтона Джона. Даже члены королевской семьи ничего не подозревали, а вот друга покойной принцессы Дианы ввели в курс дела. Британский певец не знал всех подробностей, но был уведомлен, что герцоги намерены сделать заявление.

Элтон Джон Фото: Getty Images

"Решение герцоги принимали сами, но своему давнему другу все рассказали. Он узнал все первым, даже королева ни о чем не подозревала. Меган и Гарри созванивались с Элтоном каждый день, прежде чем сделать публичное заявление. Они рассказали ему о своих планах, зная, что он их поддержит и не будет давать нравоучений", – сказано в сообщении источника.

Поддержал пару и британский актер Хью Грант. Во время интервью для радиошоу Radio Andy show ведущий спросил звезду, что он думает по поводу заявления герцогов Сассекских. Знаменитость ответил, что поддерживает принца Гарри: "Таблоиды фактически убили его мать. Теперь они раздирают на куски его жену. Его задача, как мужчины, – защитить свою семью, поэтому я на его стороне".

Хью Грант Фото: Getty Images

Что происходит в королевской семье сейчас

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям после раскола королевской семьи посетили Брэдфорд. Кейт и Уильям встретились с молодежью и ознакомились с проектом, ориентированным на укрепление отношений между внуками и их бабушками и дедушками. К слову, эта тенденция в Великобритании становится все более популярна. Даже королева Елизавета ІІ решила поддержать решение своего внука принца Гарри сложить королевские обязанности, акцентировав внимание в своем официальном заявлении на том, что она, прежде всего, бабушка, а не монарх.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Тем временем жизнь королевской семьи Великобритании бьет ручьем. Меган Маркл вышла в свет впервые после их с Гарри скандального заявления. 38-летняя экс-актриса посетила ванкуверский кризисный центр для женщин и пообщалась с его персоналом, чтобы оказать ему "моральную поддержку".

Принц Гарри решил появиться на публике. Внук королевы Британии Елизавета II провел жеребьевку на Кубок мира по регби, который состоится в октябре 2021 года. В Букингемском дворце герцог встретился с представителями стран-участниц чемпионата и с местными подростками. Его публичное появление означает то, что он еще продолжает выполнять свои королевские обязанности.

Напомним также, недавно Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.