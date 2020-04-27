Меган Маркл и принц Гарри раскроют детали королевской жизни в своей книге: дата выхода

Биография супругов будет состоять из 320 страниц

31 марта 2020 года принц Гарри и Меган Маркл официально сложили королевские полномочия, а до этого – в начале карантина – супруги переехали жить в Лос-Анджелес. По информации СМИ, супруги приобрели дом Мэлона Гибсона и готовятся к новому этапу в их жизни. Бывшая актриса даже успела дать первое интервью на телевидении, но вскоре они вместе с внуком королевы выпустят целую книгу о жизни в монаршей семье.

Как сообщает издание Daily Mail, Меган Маркл и принц Гарри решились раскрыть собственную историю в биографической книге "Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган", которая предположительно выйдет уже 11 августа 2020 года.

В сюжете смотрите полную историю Меган Маркл и принца Гарри:

Биографию в 320 страниц супруги доверили написать двум журналистам Омиду Скоби и Кэролин Дюран, которые длительное время специализируются на королевских семьях. СМИ считают, что книга раскроет историю Меган Маркл и принца Гарри от зарождения отношений до момента громкого заявления о начале самостоятельной жизни.

Сейчас авторы отказываются от комментариев. Поэтому неизвестно, какой удар откровенная биография нанесет королевской семье и как скажется на дальнейшей жизни Меган и Гарри.

Недавно принц Гарри рассказал, чем занимается с Меган Маркл на карантине в США. Также Меган Маркл и принц Гарри признались, почему назвали первенца Арчи.

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