Меган Маркл и принц Гарри рассказали, почему проводят в интернете минимум времени
Герцоги Сассекские также обсудили негативное влияние социальных сетей
Супруги Меган Маркл и принц Гарри присоединились к онлайн-встрече журнала Time. Вместе с экспертами они обсудили негативное влияние социальных сетей и рассказали, почему важно создавать онлайн-сообщества, которые были бы более сострадательными и безопасными.
Также супруги признались, что стараются больше времени проводить не в цифровом мире, чтобы уделять внимание сыну Арчи.
"Это глобальный кризис в интернете: кризис ненависти и кризис дезинформации", – сказал Гарри.
Меган рассказала, что они с мужем решили отстаивать то, чем увлечены. При помощи своей некоммерческой организации Archewell они решили помогать добиваться расширения прав и возможностей для женщин, и улучшения состояния психического здоровья человечества – и все во время задействования онлайн-пространств.
Супруги отметили, что они собрали лидеров технологического мира, которые, по их мнению, могут помочь людям лучше понять и решить проблему буллинга в интернете. В их число вошли соучредитель Reddit Алексис Оганян, соучредитель Центра гуманных технологий Тристан Харрис и содиректор Центра критических интернет-запросов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Сафия Нобл.
"Это не просто техническая проблема. Это не только проблема психического здоровья или эмоционального благополучия", – подытожила Меган. "Это человеческая проблема. И то, что происходит со всеми нами онлайн, глубоко влияет на нас офлайн".
Как сделать онлайн-сообщества безопасными и комфортными – смотрите в видео:
Напомним, ранее Меган Маркл заявила, что была самой затроленной персоной в 2019 году. Также мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри оказались не самыми эко-френдли в королевской семье.
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