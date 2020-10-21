Меган Маркл и принц Гарри рассказали, почему проводят в интернете минимум времени

Герцоги Сассекские также обсудили негативное влияние социальных сетей

Супруги Меган Маркл и принц Гарри присоединились к онлайн-встрече журнала Time. Вместе с экспертами они обсудили негативное влияние социальных сетей и рассказали, почему важно создавать онлайн-сообщества, которые были бы более сострадательными и безопасными.

Также супруги признались, что стараются больше времени проводить не в цифровом мире, чтобы уделять внимание сыну Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/megmarkles

"Это глобальный кризис в интернете: кризис ненависти и кризис дезинформации", – сказал Гарри.

Меган рассказала, что они с мужем решили отстаивать то, чем увлечены. При помощи своей некоммерческой организации Archewell они решили помогать добиваться расширения прав и возможностей для женщин, и улучшения состояния психического здоровья человечества – и все во время задействования онлайн-пространств.

Супруги отметили, что они собрали лидеров технологического мира, которые, по их мнению, могут помочь людям лучше понять и решить проблему буллинга в интернете. В их число вошли соучредитель Reddit Алексис Оганян, соучредитель Центра гуманных технологий Тристан Харрис и содиректор Центра критических интернет-запросов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Сафия Нобл.

"Это не просто техническая проблема. Это не только проблема психического здоровья или эмоционального благополучия", – подытожила Меган. "Это человеческая проблема. И то, что происходит со всеми нами онлайн, глубоко влияет на нас офлайн".

Как сделать онлайн-сообщества безопасными и комфортными – смотрите в видео:

Напомним, ранее Меган Маркл заявила, что была самой затроленной персоной в 2019 году. Также мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри оказались не самыми эко-френдли в королевской семье.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться