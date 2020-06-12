Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от королевского статуса еще до свадьбы – СМИ

Эксперты рассекретили важную информацию о "Мегзите"

Меган Маркл и принц Гарри планировали выход из королевской семьи еще до свадьбы. Вернее сказать, в этом особенно был заинтересован сам Гарри. Якобы принц был весьма несчастен, а Меган лишь поддержала его решение отказаться от королевских привилегий.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на слова королевских хроникеров Омида Шорби и Каролин Дюран, которые чрез пару месяцев выпустят книгу "В поисках свободы" (Finding Freedom).

Ранее сообщалось, что Меган Маркл убеждена в заговоре королевской семьи против нее.

Историю Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Книга будет посвящена Меган Маркл и принцу Гарри. Авторы обращались за информацией не только к главным героям, но и к их друзьям, а также ближайшему окружению герцогов. Книга обещает пролить свет на новую жизнь Меган и Гарри в США и на "Мегзит", который был для них не таким уж неожиданным, как принято считать.

"План побега" задумывался еще до свадьбы Меган и Гарри. Принц долгое время был несчастливым в Великобритании, и потому они с Меган открыто обсуждали возможность пойти своим путем, передает слова инсайдера The Daily Mail.

Обложка книги "В поисках свободы" | Фото: Аamazon.com

Кроме этого, слово "Мегзит", которым в Сети назвали отделение герцогов от монаршей семьи, вызвало сильное возмущение у самого принца Гарри. Все потому, что он принимал решение лично, а Меган Маркл только поддержала своего мужа в этом.

"Слово "Мегзит" всегда вызывало гнев Гарри, потому что оно означает, что Меган приняла решение уйти из королевской семьи. Однако это решение принял он сам", – говорит источник.

Напомним, что в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят сложить королевские обязанности. Их заявление ошеломило не только публику, но и королеву Елизавету II и принца Уильяма, которые не знали о решении супругов до объявления.

Ранее мы писали, что бывшая возлюбленная принца Гарри назвала причину их расставания.

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