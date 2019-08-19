Меган Маркл и принц Гарри снова возмутили британцев: что произошло

Действия королевской четы противоречат их публичному имиджу

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Меган Маркл, принц Гарри и их первенец Арчи недавно вернулись из испанского отдыха на Ибице, где отмечали день рождения экс-актрисы. Вскоре члены королевской семьи были замечены в Ницце, куда прилетели на частном самолете Cessna Citation Sovereign. Именно это поездка вызвала волну возмущений со стороны британцев.

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

Как пишет издание The Sun, частные джеты выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода, чем коммерческие рейсы. Это засоряет окружающею среду. Помимо этого, полет весьма дорогой – 24 тысячи долларов. Но не цена возмутила поклонников королевской четы, а лицемерие. Недавно принц Гарри летал на Сицилию, где выступал за охрану природы, воспользовавшись услугами частного перелета дважды.

17 Авг 2019 в 3:40 PDT INSTAGRAM (@_duchess.of.sussex_)

В лицемерии королевских супругов обвиняет и член парламента от партии лейбористов Тереза Пирс, которая заявила, что такие действия герцогов Сассекских "не соответствуют их публичному имиджу".

"Откровенно говоря, это лицемерно. Гарри не может проповедовать о катастрофических эффектах изменения климата, одновременно катаясь по миру на частном самолете", – заявил экс-охранник принцессы Дианы Кен Уорф.

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри в последнее время предпочитают скрывать от публики свою жизнь. Даже крестины сына герцогов Сассекских прошли в частном порядке и без представителей СМИ. Британцы, мягко говоря, этим недовольны. Многие считают, что раз уж королевская семья живет во многом за счет налогоплательщиков, то должна проявлять уважение к людям, которые финансируют их торжества и ремонт в доме.

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