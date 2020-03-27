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Меган Маркл и принц Гарри уехали из Канады – СМИ

Супруги переехали в новый дом в Лос-Анджелесе

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:31

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которым удалось повидаться с родными в Лондоне перед карантином, переехали из Канады в Лос-Анджелес. О переезде герцоги Сассекские задумывались уже давно и искали подходящий дом. Более того, после сложения королевских обязанностей у Меган Маркл начинается активная работа в Голливуде.

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Поэтому Меган Маркл и принц Гарри приняли решение переехать в Лос-Анджелесе. По информации издания People, супруги теперь живут недалеко от Голливуда в изоляции. Пара улетела в Лос-Анджелес частным самолетом, когда еще границы между США и Канадой не были закрытыми из-за пандемии коронавируса.

Смотрите в сюжете, чем занимаются звезды на карантине:

Герцогиня Сассекская еще зимой начала поиски жилья, в котором можно было бы проводить важные встречи, но из-за пандемии супруги с сыном изолировалась и "встречались" с друзьями и по работе только по видеосвязи.

Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировались.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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