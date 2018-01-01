Меган Маркл и принц Гарри выбрали цветочницу и пажа на свадьбу

Девочкой-цветочницей станет 4-летняя дочь близкой подруги невесты

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится уже в эту субботу. Напомним, Меган Маркл выйдет замуж в платье, созданном австралийскими дизайнерами Тамарой Ральф и Майклом Руссо и стоимость его составит порядка 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов).

СМИ продолжают раскрывать детали торжества. Стали известны, имена девочки-цветочницы и мальчика-пажа. Ранее сообщалось, что, возможно, ими станут племянники Гарри принцесса Шарлотта и принц Джордж. Но будущие супруги приняли непредсказуемое решение.

Девочкой-цветочницей станет 4-летняя дочь близкой подруги невесты Джессики Малруни. Иви была моделью для рекламной кампании канадского ювелирного бренда Birks.

Роль пажа исполнит Джаспер Джордж Галлоуэй Дайер. Как сообщает издание PEOPLE, мальчик является крестником принца Гарри. Джаспер – сын бывшего офицера Валлийской гвардии Марка Дайера. После смерти принцессы Дианы он стал наставником Гарри. Принц даже присутствовал на свадьбе Дайера с Амандой Клайн в 2010 году.

Обязанности девочки-цветочницы и мальчика-пажа – нести обручальные кольца и разбрасывать лепестки роз. В прошлом году этим занимались принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза.

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