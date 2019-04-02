Меган Маркл и принц Гарри завели официальную страницу в Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские также поделились несколькими фото

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

После того, как Меган Маркл стала супругой принца Гарри ей пришлось удалить личный блог и страницу в Instagram. Согласно протоколу, королевские особы не могут иметь личных страниц в соцсетях. Каждая семейная пара из королевской семьи имеет официальные страницы в Instagram и Twitter, на которых появляются фото с различных мероприятий и официальные заявления. Как правило, ведут такие странички помощники членов королевской семьи.

Спустя некоторое время личная страница появилась и у Меган с Гарри. На странице появилось несколько снимков и следующее сообщение: "Добро пожаловать на наш официальный аккаунт в Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашей работой, проектами, важными объявлениями и пролить свет на ключевые вопросы. Мы благодарим вас за вашу поддержку и приветствуем вас на @sussexroyal".

На странице появились несколько фото с последних мероприятиях, которые посетили Меган и Гарри.

Первые фото Меган Маркл и принца Гарри в Instagram Фото: instagram.com/sussexroyal Первые фото Меган Маркл и принца Гарри в Instagram Фото: instagram.com/sussexroyal Первые фото Меган Маркл и принца Гарри в Instagram Фото: instagram.com/sussexroyal Первые фото Меган Маркл и принца Гарри в Instagram Фото: instagram.com/sussexroyal Первые фото Меган Маркл и принца Гарри в Instagram Фото: instagram.com/sussexroyal Первые фото Меган Маркл и принца Гарри в Instagram Фото: instagram.com/sussexroyal Первые фото Меган Маркл и принца Гарри в Instagram Фото: instagram.com/sussexroyal 1/7

Напомним, мы делали подборку самых распространенных мифов о беременности Меган Маркл.

Кроме этого, ни для кого не секрет, что Меган в Кенсингтонском дворце не особо любят. Теперь прошел слух, что персонал даже придумал неприятное прозвище для герцогини Сассекской.

В чем обвиняют Меган Маркл? Смотрите видео ниже:

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