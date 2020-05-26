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Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хищении крупной суммы – СМИ

Сегодня, 08:02

Перед переездом в США супруги "выманили" из британской казны деньги

Принца Гарри и Меган Маркл, которые 19 мая отметили вторую годовщину свадьбы, обвинили в хищении 44 миллионов фунтов стерлингов. Такие обвинения выдвинул бывший член Парламента и участник Тайного совета Норман Бейкер.

Как сообщает издание Page Six, супруги перед переездом в Лос-Анджелес специально "выманили" у британских налогоплательщиков десятки миллионов долларов. По словам Бейкера, с момента свадьбы на герцогов выделили 44 миллиона фунтов стерлингов. Еще около 53 миллионов долларов было потрачено на нужды супругов.

Историю жизни Меган Маркл смотрите в сюжете:

Свадьба герцогов обошлась британской казне почти в 41 миллион долларов. При этом королевская семья заплатила лишь 2,4 миллиона от данной суммы. К сравнению, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон обошлась в 24 миллионов долларов. Также Меган Маркл потратила около 700 тысяч долларов на украшения. Бейкер подчеркнул, что такого расточительства не позволяла себе даже принцесса Диана.

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Добавим, что Меган Маркл и принц Гарри после выхода из королевской семьи начали возвращать долг в британскую казну в размере 2,4 млн фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт Фрогмор-хауса. Этот особняк, построенный в ХІХ веке, супруги получила от королевы Елизаветы II в подарок на свадьбу.

С прошлого месяца принц Гарри начал возвращать деньги в казну. Герцог ежемесячно планирует перечислять по 18 тысяч фунтов, а значит, на полное покрытие долга уйдет 11 лет.

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