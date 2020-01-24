Меган Маркл изменилась до неузнаваемости: отец показал архивные фото

Томас Маркл поделился кадрами из семейного альбома

Меган Маркл Фото: Getty Images

75-летний отец Меган Маркл в очередной раз решил обратиться к дочери с помощью СМИ. Так, Томас заявил, что Меган Маркл и принц Гарри увидят его лишь на похоронах. Кроме того, в программе "Томас Маркл: моя история" отец знаменитости показал семейный альбом.

Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских привилегий. Детали в сюжете:

На кадрах, которые незамедлительно распространились в Сети, сложно узнать сегодняшнюю Меган Маркл. В свою очередь, ее отец Томас отмечает, что провел "самые счастливые годы" со своей дочерью, когда она росла, однако уже несколько месяцев опустошен, так как не общался с Меган. Об этом сообщает The Sun.

"Когда она родилась, я был счастлив как никогда. Они вручили ее мне, я увидел ее лицо, ее маленькие пальцы обхватили мои пальцы, и на этом все, я был очарован. Я знал, что она собирается быть особенной. Меня просто обескуражил этот ребенок. Она была просто прекрасна, и я просто не мог ее обидеть. Когда я приходил домой с работы, я просто брал ее на руки и все время носил", – утверждает Томас.

Меган Маркл в младенчестве Фото: The Sun Маленькая Меган Маркл с отцом Фото: The Sun Меган Маркл в детстве Фото: The Sun Меган Маркл с мамой Фото: The Sun Меган Маркл в подростковом возрасте Фото: The Sun Меган Маркл с отцом Фото: The Sun Меган Маркл в школьной форме Фото: The Sun Отец Меган Маркл опасается, что никогда ее не увидит Фото: The Sun 1/8

Маркл также вспомнил о своем внуке Арчи Харрисоне, которого никогда не видел. Томас надеется, что малыш похож на него, и когда Меган и Гарри смотрят на Арчи, они вспоминают о нем: "Я надеюсь, что у него мой нос, и каждый раз, когда они смотрят на Арчи, они видят меня".

Томас Маркл также считает принца Гарри своей семьей и убежден, что они должны общаться: "Гарри – часть моей семьи, мы должны общаться. Меган была самой важной частью моей жизни, моей гордостью и радостью. Для них я теперь не существую. Я скучаю по Меган. Я скучаю по тому, кем она была. Я не знаю, кто она сейчас. В этом проблема".

Отметим, как отреагировала Меган Маркл на программу и опубликованные архивные кадры – пока неизвестно.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл заметили на прогулке вместе с сыном в окружении собак и телохранителей.

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