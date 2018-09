Меган Маркл на каблуках и в блузке от Oscar de la Renta поиграла в мяч с начинающими тренерами

Герцогиня Сассекская не отсиживалась на трибунах, а активно принимала участие в тренировках

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри, которые скоро отправятся в Австралийское турне, снова появились вместе на светском событии. Королевская чета стала почетными гостями церемонии Coach Core Awards в Университете Лафборо, что в 160 км от Лондона. Там герцог и герцогиня Сассекские встретились с лауреатами премии Coach Core – спортивной программы, по которой молодые люди, которые не имеют работы или образования, обучаются навыкам тренерства, и вручили им награды за их спортивные достижения. Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Отметим, что на мероприятии Меган, как обычно, выглядела великолепно. Она появилась в блузке от Oscar de la Renta темно-синего цвета с оригинальной драпировкой, черных брюках от Altuzarra и классических туфлях-лодочках на каблуках, пишет Daily Mail. Образ герцогиня дополнила прямыми распущенными волосами.

Деловой наряд Меган не помешал ей принять активное участие в тренировках.

Когда ей предложили на скорость ловить и передавать мяч, она охотно согласилась. В результате герцогиня неплохо продемонстрировала свою спортивную реакцию и ловкость.

It’s Team Duke vs. Team Duchess as they join @WeAreCoachCoreUK apprentices for a netball shootout . pic.twitter.com/qFhzL2W3ac