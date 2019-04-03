Меган Маркл нагрубила австралийскому актеру и комику

Герцогиня Сассекская попала в неловкую ситуацию

Меган Маркл Фото: Getty Images

Супруге принца Гарри и экс-актрисе Меган Маркл "подмочили" репутацию. И если раньше этим, в основном, занимались ее сестра и отец, то сейчас подробности инцидента с Меган раскрыл австралийский комик, актер и ведущий Джоэл Криси. Он признался, что от общения с Маркл у него остались крайне неприятные впечатления. С таким заявлением Джоэл выступил в эфире телепередачи The Sunday Project.

Осенью прошлого года Меган Маркл и принц Гарри пребывали с официальным визитом в Австралии. На приеме губернатора австралийского штата Виктории Линды Дессау, Меган познакомили с комиком, который комментировал их церемонию бракосочетания на одном из местных австралийских телеканалов.

Джоэл Крисси Фото: instagram.com/joelcreasey

"Муж губернатора обратился к Меган Маркл: "Знаете, а Джоэл вел вашу свадьбу..." Я думаю, он собирался сказать: "вел свадьбу на телеканале", но не успел закончить фразу, потому что герцогиня перебила его, обращаясь к Джоэлу: "Я не помню, чтобы вы были там", – поделился Криси.

Криси отметил, что разговор после этого не заладился, а Меган выглядела довольно раздраженной. Джожл не стал раскрывать все детали беседы, а лишь добавил: "Я сказал ей: "Это потому, что вы не пригласили меня!".

Напомним, стало известно, как слуги королевского дворца называют Меган Маркл.

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