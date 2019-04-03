Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл нагрубила австралийскому актеру и комику

Герцогиня Сассекская попала в неловкую ситуацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:52
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Супруге принца Гарри и экс-актрисе Меган Маркл "подмочили" репутацию. И если раньше этим, в основном, занимались ее сестра и отец, то сейчас подробности инцидента с Меган раскрыл австралийский комик, актер и ведущий Джоэл Криси. Он признался, что от общения с Маркл у него остались крайне неприятные впечатления. С таким заявлением Джоэл выступил в эфире телепередачи The Sunday Project.

Осенью прошлого года Меган Маркл и принц Гарри пребывали с официальным визитом в Австралии. На приеме губернатора австралийского штата Виктории Линды Дессау, Меган познакомили с комиком, который комментировал их церемонию бракосочетания на одном из местных австралийских телеканалов.

Джоэл Крисси
Джоэл Крисси
Фото: instagram.com/joelcreasey

"Муж губернатора обратился к Меган Маркл: "Знаете, а Джоэл вел вашу свадьбу..." Я думаю, он собирался сказать: "вел свадьбу на телеканале", но не успел закончить фразу, потому что герцогиня перебила его, обращаясь к Джоэлу: "Я не помню, чтобы вы были там", – поделился Криси.

Криси отметил, что разговор после этого не заладился, а Меган выглядела довольно раздраженной. Джожл не стал раскрывать все детали беседы, а лишь добавил: "Я сказал ей: "Это потому, что вы не пригласили меня!".

Напомним, стало известно, как слуги королевского дворца называют Меган Маркл.

Ранее Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл.

Почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы – смотрите видео:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза Меган Маркл и принц Гарри завели официальную страницу в Instagram ТОП-5 мифов о беременности и будущем ребенке Меган Маркл
принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона
Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Сегодня, 07:02Fun

Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов

Вчера, 17:04Шоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

Вчера, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Вчера, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 12:17Fun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Вчера, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Вчера, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Новости партнеров

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Елена Беркова: «Нет предела совершенству»
Елена Беркова: «Нет предела совершенству»
Прокачка пресса: простое упражнение для плоского живота
Прокачка пресса: простое упражнение для плоского живота
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Умерла заслуженная артистка Украины
Умерла заслуженная артистка Украины
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Плетенка из дрожжевого теста
Плетенка из дрожжевого теста