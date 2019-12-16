Меган Маркл написала поклоннице трогательное письмо

Бывшая актриса поблагодарила женщину за поддержку

Меган Маркл Фото: Getty Images

Недавно супруга принца Гарри Меган Маркл, от которой отвернулись почти все члены королевской семьи, получила от поклонницы письмо со словами поддержки после выхода документального фильма. В частности, бывшая актриса пожаловалась на сложную жизнь в Британии.

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Как сообщает издание Express, Бекка Андерсон поддержала герцогиню и прониклась ее историей. В свою очередь, Меган Маркл отправила ответное письмо женщине, в котором поблагодарила ее.

Письмо было подписано представителем пресс-службы королевской семьи – Клаудией Спенс.

"Герцогиня Сассекская попросила меня поблагодарить Вас за чуткое письмо. Это было очень мило с вашей стороны написать его. Ее Королевское высочество очень ценит ваши слова поддержки и попросила меня отправить вам благодарность и пожелания всего наилучшего", – сказано в сообщении.

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, которые появились еще до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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