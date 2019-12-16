Меган Маркл написала поклоннице трогательное письмо
Бывшая актриса поблагодарила женщину за поддержку
Недавно супруга принца Гарри Меган Маркл, от которой отвернулись почти все члены королевской семьи, получила от поклонницы письмо со словами поддержки после выхода документального фильма. В частности, бывшая актриса пожаловалась на сложную жизнь в Британии.
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Как сообщает издание Express, Бекка Андерсон поддержала герцогиню и прониклась ее историей. В свою очередь, Меган Маркл отправила ответное письмо женщине, в котором поблагодарила ее.
Письмо было подписано представителем пресс-службы королевской семьи – Клаудией Спенс.
"Герцогиня Сассекская попросила меня поблагодарить Вас за чуткое письмо. Это было очень мило с вашей стороны написать его. Ее Королевское высочество очень ценит ваши слова поддержки и попросила меня отправить вам благодарность и пожелания всего наилучшего", – сказано в сообщении.
Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, которые появились еще до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.
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