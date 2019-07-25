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Меган Маркл неоднозначно пошутила о своей карьере актрисы

Герцогиня вспомнила о съемках в сериале "Форс мажоры"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая 6 июля крестила своего первенца Арчи, недавно посетила долгожданную премьеру мультфильма "Король Лев" в Лондоне. 

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Во время светского выхода в свет со своим супругом Меган Маркл удалось пообщаться с коллегами и поздравить их с премьерой. Отметим, что до свадьбы с принцем Гарри герцогиня играла одну из главных ролей в американском сериале "Форс мажоры". Актрисе пришлось поставить крест на карьере и переехать в Великобританию. 

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Как пишет People, во время премьеры экс-актриса встретилась со своим однокурсником из Северо-Западного университета (Иллинойс) Билли Айкнером, который озвучил Тимона в оригинальной озвучке мультфильма "Король Лев". Он и рассказал все подробности их диалога: "Она сказала мне: "Поздравляю с карьерой", на что я ответил ей тем же". На это Меган шутливо ответила: "Что ж, все пошло немного по-другому".

Ранее мы также писали, что Меган Маркл появилась на публике с сыном Арчи в повседневном наряде. Герцогиня не рассчитывала, что попадет в объективы папарацци.

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Источник: People
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