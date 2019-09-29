Меган Маркл обсудила равенство полов с кейптаунскими активистками

Герцогиня Сассекская посетила приватный завтрак Women in Public Service

Меган Маркл Фото: Getty Images

Во время королевского тура по Южной Африке, который стартовал 23 сентября, Меган Маркл пообщалась с жительницами Кейптауна. На приватном мероприятии герцогиня Сассекская обсудила равенство полов и права женщин.

За что жители Африки любят Меган Маркл, смотрите в сюжете:

Фотографии с закрытого завтрака Women in Public Service были опубликованы накануне в Instagram-аккаунте герцогов Сассекских.

В Кейптауне Меган встретилась с общественными активистками, представительницами парламента, здравоохранения, образования и других сфер. Они обсудили равенство полов, права и свободу женщин в ЮАР и всем мире.

INSTAGRAM

"Сидя рядом с участницами завтрака, мне стало совершенно понятно: недостаточно просто надеяться на лучшее будущее. Единственный путь вперед — это "надежда в действии"." Я горю желанием провести следующие несколько дней в Южной Африке, продолжая учиться, слушать и впитывать устойчивость и оптимизм, которые я почувствовала здесь", – рассказала о встрече супруга принца Гарри.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.