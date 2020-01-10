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Меган Маркл обвинили в расколе королевской семьи: "Всегда получает то, что хочет"

Британский телеведущий резко высказался о герцогине Сассекской

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

В среду, 8 января, герцоги Сассекские сделали официальное заявление. Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить королевские полномочия. Как сообщили СМИ, королева Елизавета расстроена, а принцы Чарльз и Уильям в ярости из-за заявления своих родственников.

Узнайте также, почему принц Гарри и Меган Маркл жалуются на британскую прессу:

Многие британцы уверены, что раскол в королевской семье начался с того момента, как Меган Маркл стала ее частью. Такого же мнения придерживается известный телеведущий Пирс Морган. На своей странице в Twitter журналист заявил, что герцогиня сначала отделилась от своих родственников, а затем встала между принцем Гарри и его семьей.

"Люди говорят, что я слишком критически отношусь к Меган Маркл – но она бросила свою семью, бросила своего отца, бросила большинство своих старых друзей, отделила Гарри от Уильяма и теперь отделила его от королевской семьи. Я считаю так", – пишет Морган.

"Что Меган хочет... Меган получает", – позже добавил телеведущий.

Ранее мы также писали, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл второй год подряд проигнорировали вечеринку по случаю празднования дня рождения герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Накануне праздника супруга принца Уильяма собрала самых близких в своем загородном доме в Анмер-холле, однако герцоги Сассекские на торжестве не появились.

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