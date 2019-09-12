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Меган Маркл официально вышла из декрета: чем займется герцогиня

Супруга принца Гарри приступает к выполнению обязанностей герцогини

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая возглавила престижный рейтинг британских персон, с сегодняшнего дня, 12 сентября, официально вышла из декретного отпуска.

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Более того, супруга принца Гарри сразу же приступила к работе и презентовала капсульную коллекцию одежды для поддержки благотворительной организации Smart Works, которую экс-актриса создала вместе с дизайнером Мишей Нонной. Наряды помогут женщинам, которые обращаются за помощью в благотворительную организацию, выглядеть стильно и уверенно во время их собеседований в поисках работы.

Первый официальный выход Меган Маркл после декрета
Первый официальный выход Меган Маркл после декрета
Фото: Getty Images

Ко всему, на официальной странице в Instagram член королевской семьи продемонстрировала снимки процесса создания линейки одежды, которая состоит из классических брюк, блейзеров, платьев и аксессуаров.

INSTAGRAM (@sussexroyal)

"После переезда в Великобританию мне было очень важно встретиться с общинами и организациями, которые занимаются благотворительностью, и сделать все возможное, чтобы помочь им... Сегодня, через год, я с удовольствием объявляю запуск очередной инициативы женщин, которые поддерживают других, и сообщества, которое работает ради общественного блага", – заявила Меган Маркл.

Ранее скандальный отец Меган Маркл пожаловался на дочь в своем первом после рождения Арчи интервью.

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