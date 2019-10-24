Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: видео

Супруга принца Гарри снова нарушила королевский протокол

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая недавно вместе со своим супругом принцем Гарри возмутила членов королевской семьи, снова нарушила протокол и оконфузилась на мероприятии в Лондоне.

Так, во время открытия One World Summit Меган Маркл поднялась на сцену к основательнице Всемирного форума молодежи One Young World Кейт Робертсон, чтобы поздравить ее. Бывшая актриса с уверенностью направилась к основательницы форума и сразу же захотела обнять ее. Но такого жеста Кейт не ожидала и протянула руку, чтобы пожать ладонь супруги принца Гарри, как полагается по королевскому протоколу. Но Меган уже не первый раз выходила за рамки правил поведения монаршеских персон и снова перешагнула через них, все же настояв на объятиях.

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В результате женщины обнялись и посмеялись с ситуации. Пока никакой реакции на нарушение протокола в Кенсингтонском дворце не было.

Напомним, что в недавнем документальном фильме Меган Маркл призналась, что ее американские друзья отговаривали ее от брака с принцем Гарри.

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