Беременная Меган Маркл оскорбила королевских врачей
Герцогиня считает, что "мужчины в костюмах" не должны присутствовать на родах
Беременная Меган Маркл опять привлекла внимание прессы. Герцогиня Сассекская заявила, что не нуждается в услугах королевских акушеров, которых назвала "мужчинами в костюмах". Об этом сообщает Daily Mail.
Роды у Меган Маркл будет принимать другая команда во главе с женщиной-врачом. Согласно протоколу, королевские врачи не могут быть полностью исключены. Сообщается, что некоторые из них все же будут дежурить на месте события – на случай, если что-то пойдет не так.
Таким решением Меган Маркл оскорбила уважаемых королевских врачей. Герцогиня настаивает на том, что "мужчины в костюмах" не должны присутствовать во время появления на свет ее ребенка. Меган вежливо отказалась от их услуг.
"Меган сказала, что не хочет, чтобы мужчины в костюмах присутствовали на родах. Она была непреклонна в своем решении видеть на родах врачей, которых она выберет сама. Это несколько озадачило некоторых из нас", – передает издание слова источника, приближенного к королевской семье.
Отмечается также, что выбор Меган может в очередной раз повлечь обвинения в расточительстве, ведь наем новой команды обойдется в десятки тысяч долларов.
Ранее мы писали, что подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка.
Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:
Напомним, звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман призналась в мошенничестве.
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