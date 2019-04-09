Беременная Меган Маркл оскорбила королевских врачей

Герцогиня считает, что "мужчины в костюмах" не должны присутствовать на родах

Меган Маркл Фото: Getty Images

Беременная Меган Маркл опять привлекла внимание прессы. Герцогиня Сассекская заявила, что не нуждается в услугах королевских акушеров, которых назвала "мужчинами в костюмах". Об этом сообщает Daily Mail.

Роды у Меган Маркл будет принимать другая команда во главе с женщиной-врачом. Согласно протоколу, королевские врачи не могут быть полностью исключены. Сообщается, что некоторые из них все же будут дежурить на месте события – на случай, если что-то пойдет не так.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Таким решением Меган Маркл оскорбила уважаемых королевских врачей. Герцогиня настаивает на том, что "мужчины в костюмах" не должны присутствовать во время появления на свет ее ребенка. Меган вежливо отказалась от их услуг.

"Меган сказала, что не хочет, чтобы мужчины в костюмах присутствовали на родах. Она была непреклонна в своем решении видеть на родах врачей, которых она выберет сама. Это несколько озадачило некоторых из нас", – передает издание слова источника, приближенного к королевской семье.

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Отмечается также, что выбор Меган может в очередной раз повлечь обвинения в расточительстве, ведь наем новой команды обойдется в десятки тысяч долларов.

Ранее мы писали, что подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

Напомним, звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман призналась в мошенничестве.

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